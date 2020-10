Polițiști în civil pe străzile din Constanța. „De unde știm că nu sunt escroci?”

Pe de o parte, se rezolvă o problemă, dar pot să apară altele: cum pot avea constănțenii garanția că cei care le cer să se legitimeze sau pot să ajungă chiar să îi amendeze sunt într-adevăr polițiști? Întrebarea a fost ridicată de un cititor al „Cuget Liber”, care a semnalat că vineri, 16 octombrie, în cursul dimineții, a fost „certat” de un bărbat care s-a prezentat ca fiind polițist în civil, dar a refuzat să se legitimeze.





„Vineri dimineață, în jurul orei 9.00, eram în autobuzul 100, sensul spre Gară. M-am urcat din stația din zona Dacia, și m-am poziționat pe la mijlocul autobuzului. Aveam masca de protecție, dar într-adevăr o purtam necorespunzător, sub nas. La un moment dat, un bărbat tinerel s-a ridicat de pe scaun, a venit la mine, s-a prezentat ca fiind agent de poliție – nu am reținut numele, l-a spus foarte repede – apoi mi-a atras atenția că nu port masca în mod corespunzător. M-am conformat, avea dreptate. Dar l-am întrebat cum pot știi că este într-adevăr polițist. Mi-a replicat că nu este obligat să se legitimeze. Într-adevăr, au dreptate că lumea trebuie să poarte masca de protecție, dar consider că și polițiștii ar trebui să facă dovada profesiei, în momentul în care abordează cetățenii. Altfel, cine îmi garantează mie, ca cetățean, că nu este vorba despre un escroc care vrea să amenințe că dă amenzi dacă nu îşi primește «dreptul»?”, ne-a semnalat constănțeanul Mihai Oprișan.



Când scoate polițistul legitimația de serviciu





Reprezentanții IPJ Constanța atrag atenția că polițiștii au obligația să se legitimeze, în momentul în care abordează cetățeni în ținută de civil. Legislația privind ordinea și siguranța publică a fost modificată, la începutul acestui an, dar îi exceptează pe polițiști de la a mai scoate legitimația sau insigna doar dacă sunt în uniformă. „Este vorba despre Legea 192/2019, care stipulează că în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul este obligat să își facă cunoscută calitatea astfel: dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui și prenumelor, precum și a unității de poliție din care face parte”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.





În schimb, dacă polițistul este în ținută civilă, va trebui „să prezinte verbal numele, prenumele și unitatea de poliție din care face parte, precum și legitimația de serviciu sau insigna”. „Prin excepție, atunci când siguranța polițistului sau rezultatul intervenției ar putea fi periclitate, polițistul își face cunoscută calitatea imediat ce acest lucru este posibil. În acest caz, intervenția polițistului se face prin anunțare: «Poliția!»”, au arătat reprezentanții Poliției.





Polițiștii de la Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, dar și de la secțiile de poliție din municipiul Constanța ies pe străzi în civil. Procedează astfel încă de la începutul lunii octombrie, în urma deciziei luate la nivel național, după ce s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o prezență mai mare a forțelor de ordine pe străzi pentru a „convinge” oamenii să păstreze distanța socială și să poarte măști de protecție. „Numărul polițiștilor care ies în civil în activități este stabilit în funcție de nevoile operative, de zonele unde se desfășoară activitatea. În primă etapă, inclusiv polițiștii în civil merg pe recomandări, sfătuind oamenii să respecte normele legale în vigoare, dar ulterior, unde se va impune, vor fi luate și măsuri contravenționale”, a declarat pentru „Cuget Liber” comisarul șef Adrian Constantin Glugă, inspector șef al IPJ Constanța.