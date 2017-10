Poliţişti de la Rutieră, reţinuţi pentru luare de mită

Polițiști de la Rutieră, reținuți pentru luare de mită

Trei agenți de poliție rutieră de la Serviciul Poliției Rutiere Bacău au fost reținuți pentru luare de mită, după ce au fost testați pentru verificarea integrității de către un investigator sub acoperire al Direcției Generale Anticorupție.Potrivit unui comunicat al DGA, vineri, lucrători din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Serviciile Județene Anticorupție Bacău, Neamț și Vrancea, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu participarea Serviciului Operații din cadrul DGA și sprijinul Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, au organizat și realizat prinderea în flagrant a trei agenți de poliție din cadrul IPJ Bacău, Serviciul Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene.Astfel, ofițerii Serviciului Operații au organizat, în luna august 2013, o activitate de testare a integrității al cărei rezultat a fost negativ pentru agenții de poliție C.R.I. și C.C., ambii din cadrul IPJ Bacău, Serviciul Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene.În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind înregistrat dosar penal, iar pe baza ordonanței a dispus introducerea în cauză a unui investigator sub acoperire. Cercetările au fost continuate, iar la data de 25 aprilie 2014 s-a procedat la organizarea a două activități de prindere în flagrant, astfel: pe raza comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în urma percheziției efectuate asupra echipajului de poliție rutieră format din agenții M.B. și C.R.I. s-a găsit asupra acestora suma de 300 lei, pretinsă și primită cu titlu de mită pentru a nu aplica o sancțiune contravențională; pe raza comunei Oituz, județul Bacău, în urma percheziției efectuate asupra unui alt echipaj de poliție rutieră, la agentul de poliție C.C. s-a găsit suma de 400 lei, pretinsă și primită pentru a nu aplica o sancțiune contravențională, se arată în comunicatul DGA.