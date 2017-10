Poliţişti de frontieră de la Vama Veche, în cârdăşie cu contrabandiştii de ţigări

Polițiști de frontieră de la Vama Veche, în cârdășie cu contrabandiștii de țigări

La începutul lunii martie, polițiștii de la mai multe structuri, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au filat Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche. Aveau informații că pe aici intrau în țară TIR-uri întregi de țigări de contrabandă, ascunse sub diverse mărfuri. Iar așteptările nu le-au fost înșelate.În noaptea de 3 spre 4 martie, au oprit un TIR în care erau 800 de baxuri de țigări, la volanul acestuia fiind un cetățean bulgar, Ivanov Kiril Ivanov. A doua zi, oamenii legii au efectuat 16 percheziții, în Constanța, Mangalia și București, la depozitele unde aveau informații că sunt ținute țigările de contrabandă, iar captura a fost considerabilă: aproximativ 7,5 milioane de țigarete netimbrate (aproape 375.000 pachete), peste 800 sticle de whisky (marca Maiwand), 12.800 euro, 195.000 lei, 680 dinari sârbești, 121 leva, 20 dolari, 13 mașini de lux, un microbuz cu remorcă și un TIR.Nu mai puțin de 15 persoane au fost audiate, fiind reținuți frații Constantin și Stelian Tocia, Marian Cătălin Afrenie, Vasile Valentin Stavilă și cetățeanul bulgar Ivanov Kiril Ivanov.În urma anchetei, procurorii au stabilit că rețeaua de contrabandiști a fost sprijinită și de doi polițiști de frontieră, Ionuț Adrian Ioana și Florin Pețeanu, din cadrul Punctului de Frontieră Vama Veche. Potrivit anchetatorilor, șoferul bulgar, ce era la volanul TIR-ului în care erau ascunse baxurile de țigări, a beneficiat de „complicitatea agen-tului de poliție P.F., care, încălcându-și atribuțiile de serviciu, nu a predat inspectorului ANAF, aflat în exerci-tarea atribuțiilor de serviciu, documentele mărfii și mijlocului de transport, în vederea implementării în aplicația «trafic control»”.Potrivit anchetatorilor, orice transport care intră în țară trebuie introdus atât în baza ANAF, cât și a Gărzii de Coastă, pentru a fi monitorizat pe teritoriul țării noastre, pentru a se stabili dacă urmează traseul anunțat la graniță. Mai mult, în acte era trecut faptul că în TIR erau sticle goale, ce trebuia să ajungă în Ucraina.„În aceeași noapte, același agent de poliție, încălcându-și atribuțiile de serviciu, a dispus ca o autodubă, față de care exista bănuiala că transportă țigări de contrabandă prin metoda «capac» (camuflare cu suluri din vată de sticlă), să se întoarcă în Bulgaria, fără să fie înregistrat un litigiu de trafic, potrivit Regulamentului de efectuare a controlului cu o singură oprire și de funcționare a punctului comun de trecere a frontierei Vama Veche - Durankulak și dispoziția inspectorului general al IGPF”, au mai constatat anchetatorii.Concret, șoferul aflat la volanul dubiței a susținut că nu are actele la el, iar la solicitarea unui alt polițist de a deschide compartimentul din spate, pentru inspecție, șoferul bulgar a cerut să se întoarcă în Bulgaria, pentru a aduce actele pe care le uitase. Iar agentul de poliție Pețeanu, în loc să-l tragă pe dreapta și să întocmească actele legale, i-a permis să plece.Și colegul său, Ionuț Adrian Ioana, este în vizorul anchetatorilor. „Din probele administrate în cauză, a mai rezultat că și agentul de poliție I.I.A., prin încălcarea atribuțiilor de serviciu cu privire la controlul mărfurilor, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, a permis intrarea pe teritoriul României a aceluiași TIR, încărcat cu țigări de contrabandă, ascunse prin metoda «capac». În sarcina agentului de poliție s-a mai reținut că, în perioada ianuarie - februarie 2014, în mod repetat și-a încălcat atribuțiile de serviciu și a folosit informații ce nu sunt destinate publicității, aducând la cunoștința unor persoane fizice - printre care și unui inculpat din dosar - date cu privire la activitatea de control suplimentar dispusă de conducerea Gărzii de Coastă în punctele de trecere a frontierei Vama Veche și Negru Vodă”, se mai precizează în comunicatul Parche-tului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Cei doi polițiști au fost acuzați de abuz în serviciu; ieri, au fost prezentați Judecătoriei Constanța, cu propunere de arestare, dar magistrații au declinat competența către Tribunalul Constanța, suspi-cionând și comiterea infracțiunii de luare de mită.