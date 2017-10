Poliţişti "cu greutate". Cum iau testele fizice şi cum aleargă după infractori

Polițiști "cu greutate". Cum iau testele fizice și cum aleargă după infractori

Nu de puține ori, întâlnim în jurul nostru persoane supraponderale. Nu ar fi nicio problemă, deoarece nu trebuie să ne intereseze viața celuilalt, însă când acea persoană este un polițist, lucrurile se schimbă.Acel polițist se află în stradă și, teoretic, intervine atunci când constată o infracțiune. Ne întrebăm însă: dacă are loc o tâlhărie chiar sub nasul polițistului, iar suspectul fuge, omul legii îl va putea alerga? Probabil că da, doar câțiva metri și apoi se va opri și va scoate armamentul din dotare. Cu aceste probleme se confruntă probabil toate inspectoratele de poliție din țară.Polițiștii sunt împărțiți în două categorii: operativi și neoperativi.Oamenii legii sunt evaluați sportiv periodic, respectiv cei operativi la trei luni, iar cei neoperativi, la șase luni. Probele la care sunt supuși oamenii legii sunt: rezistență, viteză și abdomene și în plus, cei operativi sunt testați și la autoapă-rare. Totodată, evaluarea sportivă se face în funcție de vârstă.De asemenea, polițiștii sunt obligați să facă sport câteva ore pe săptămână. Singurii care sunt scutiți de sport și evaluarea sportivă sunt polițiștii care au probleme medicale.„La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, activitatea sportivă este gestionată în conformitate cu ordinul MAI 154/2004, polițiștii operativi și neoperativi fiind evaluați periodic potrivit normelor legale aflate în vigoare”, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.Ministerului nu îi pasă de oameniȘtim cu toții că polițiștii nu au un program tocmai normal și că atunci când apare un eveniment, ei trebuie să intervină, fie că e dimineață, prânz sau noapte.„Polițiștii mănâncă neregulat și de aici apare supraponderabilitatea. Până în urmă cu câțiva ani, era o caravană, un tir care avea aparatură și ni se făceau analizele o dată pe an. Era o evidență și eram ținuți sub observație. Eram atenționați că avem pro-bleme cu ficatul, colesterol etc. Ministerul ar trebui să se întoarcă și cu fața către om, nu numai la rezultate. Ar trebui un nutriționist pus la dispoziție care să le prescrie regimuri acestor polițiști și să le spună ce, cum și cât să mănânce. Nu contest faptul că unii au kilograme în plus pentru că mănâncă mult, dar majoritatea pentru că nu au timp și mănâncă dezordonat și nesănătos. Însă, dacă iei polițistul operativ că e supraponderal și îl muți, pe cine aduci în locul lui, ținând cont că ne confruntăm cu un deficit de personal?”, a declarat Vasile Zelcă, pre-ședintele SNPPC Constanța.v v vBărbatul din imagine, căruia îi vom proteja identitatea, este un polițist despre care se presupune că a trecut evaluările sportive.Cum reușesc oare polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța care au kilograme în plus să treacă aceste evaluări? Sau… se fac „pe bune” aceste evaluări?