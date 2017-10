Poliţişti constănţeni acuzaţi că au falsificat declaraţii. Dovezile care au redeschis un dosar clasat

Polițiști constănțeni acuzați că au falsificat declarații. Dovezile care au redeschis un dosar clasat

Femeia care acuza polițiștii din Topraisar de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale a reușit să redeschidă dosarul care fusese clasat după o declarație controversată, pe care femeia susține că ,nu a dat-o niciodată.Este vorba despre Claudia Zamfirache, o femeie bătută de fostul concubin și tatăl acestuia, în urmă cu doi ani. După câteva zile, victima a depus o plângere la secția de poliție din Topraisar, iar dosarul a fost înaintat Parchetului din Mangalia și nu a primit nicio veste până în luna martie a acestui an.Femeia a aflat cu stupoare că dosarul i-a fost clasat pentru că și-a schimbat declarația, precizând că nu a fost băută, ci doar împinsă. Victima susține însă, că nu a declarat așa ceva niciodată și că polițiștii din To-praisar au făcut aceste declarații în numele ei pentru a închide dosarul.Semnăturile sunt complet diferiteDupă ce a reușit să scoată de la dosar declarația cu pricina, Claudia Zamfirache spune că procurorii au fost mirați să observe diferența între semnătura reală a femeii și cea de pe declarație. Mai mult decât atât, nici măcar scrisul din declarația făcută în data de 5 decembrie 2015 nu seamănă cu cel din declarația inițială.„Când le-am spus că această declarație nu este dată de mine, nici scrisă și nici semnată li s-a părut dubios. Am făcut o cerere și am luat dosarul, l-am studiat și am găsit mai multe pagini de la Poliție, în care se regăsește și declarația pe care aș fi făcut-o. Scrisul este diferit și ce este în declarație nu am spus niciodată. Declarația a fost depusă între orele 10 și 11. Eu atunci făceam cum-părături pentru copii, pentru că venea Moș Nicolae. Poli-țistul care a semnat peste tot este Bogdan Constantin Tarmigan, dânsul a luat toate declarațiile”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Claudia Zamfirache.Plângere penală pentru declarații falseClaudia Zamfirache este hotărâtă să meargă până-n pânzele albe pentru a dovedi că nimeni nu este mai presus de lege și că oamenii simpli pot avea dreptate. Ea va depune o plângere penală pe numele polițiștilor din Topraisar, separată de dosarul de vătămare corporală în care este implicată. „Am făcut plângere în instanță, atașată ordonanței și aștep-tăm să vedem ce se întâmplă. Plângere împotriva polițistului nu am făcut momentan, dar vom face. Vrem să fie trași la răspundere cei care fac așa ceva și așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate”, a mai adăugat Claudia Zamfirache.Nici de această dată, subcomisarul George Caraivan, șeful Secției 9 Poliție Rurală Topraisar nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere în legătură cu aceste acuzații.