Poliţişti condamnaţi definitiv la închisoare

Polițiști condamnați definitiv la închisoare

Trei polițiști ai Serviciului Regional de Poliție Transporturi au fost condamnați definitiv la închisoare pentru luare de mită. Astfel, Dumitru Alexandru și Daniel Izmeșanu au fost condamnați de magistrații Curții de Apel Constanța la câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe o durată de cinci ani. În același timp, Valentin Lupașcu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.Cei trei au fost condamnați după ce, în octombrie 2012, ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Constanța au primit informații cum că mai multe persoane ar fura, de pe ruta feroviară Constanța - Fetești, sub protecția unor polițiști. Mai mult, unul dintre polițiști ar fi cerut 4.000 lei lunar de la reprezentantul unei firme de pază, în schimbul promisiunii că „oamenii legii” vor asigura tranzitarea în siguranță a trenurilor pe raza lor de competență.