Poliţişti, cât mai acceptaţi umilinţa acestor mizerabili? Godină, singura reacţie: "Am voie să spun ce simt? Îmi e silă!"

Polițiști, cât mai acceptați umilința acestor mizerabili? Godină, singura reacție: "Am voie să spun ce simt? Îmi e silă!"

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorii au votat împotriva începerii urmării penale a fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea, acuzat de uciderea din culpă a polițistului Bogdan Cosmin Gigină. Acest act total de dispreț la adresa românilor, dar mai ales la adresa familiei și colegilor polițistului mort se înscrie perfect în lanțul de acțiuni mafiote la care se pretează Parlamentul României pentru a-și apăra infractorii de serviciu.Singurul polițist care a avut curajul să ia atitudine a fost, din nou, Marian Godină: „Îmi iubesc meseria de polițist și îmi place mult ceea ce fac, pentru că ăsta a fost visul meu pe care mi l-am îndeplinit destul de greu, prin muncă și fără niciun "ajutor". Dacă m-ar interesa un salariu mai mare, aș putea pleca oricând din Poliție, dar asta ar însemna să renunț la un vis și să le fac unora pe plac.Sunt momente, totuși, când îmi pare rău că sunt polițist, iar seara asta e unul dintre acele momente. Îmi pare rău, pentru că statutul îmi interzice să îmi exprim public opinii politice, pentru că tare mă mănâncă să scriu niște cuvinte după ce s-a petrecut azi. Nu am să o fac pentru că nu vreau să încalc vreun regulament, mai ales că sunt oameni care abia așteaptă să greșesc cu ceva, dar e lesne de înțeles ceea ce simt. Am voie să spun ce simt? Îmi e silă!În rest...ucidere din culpă, abuz în serviciu sau altă infracțiune? Habar nu am și nici nu e treaba mea să deslușesc asta, e treaba altora, a unora care, din păcate, nu au fost lăsați să o facă”.