Poliţişti agresaţi de doi indivizi beţi, care au urinat pe autospecială. "Trebuie modificată legislaţia!"

Polițiști agresați de doi indivizi beți, care au urinat pe autospecială. "Trebuie modificată legislația!"

Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de luni spre marți, când Ion și Marius O., aflați în stare de ebrietate, au crezut că este o idee bună să continue să consume alcool stând pe autospeciala de poliție, în fața postului din comuna Independența. La un moment dat, cei doi bărbați au început să-și facă nevoile pe mașina poliției, timp în care prin zonă trecea soția șefului de post. La vederea acesteia, indivizii au început să-i arate doamnei organele genitale și să o înjure ca la ușa cortului.„Doi bărbați, de 29 și 52 de ani, din localitatea Independența, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, au urinat pe autospeciala de poliție, parcată în fața Postului de Poliție Independența. Șeful postului de poliție din localitatea Independența s-a sesizat asupra faptei, moment în care cei doi bărbați au devenit agresivi. La fața locului a intervenit încă un polițist din localitate, care, împreună cu șeful de post, i-a imobilizat, încătușat și condus la sediul secției de poliție”, susține Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.Șeful postului de Poliție Independența era în concediu în momentul scandalului, astfel încât a cerut ajutorul unui polițist din localitate, aflat în timpul programului. În drum spre secția de poliție, indivizii nu s-au potolit, ba chiar au încins spiritele și l-ar fi lovit, așa cum au putut, pe unul dintre oamenii legii, care s-a ales cu piciorul în ghips. Polițiștii au scos și certificat medico-legal pentru a putea dovedi ce s-a întâmplat.Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.„Există o cauză care, în acest moment, primește număr unic, dar deocamdată nu ne putem pronunța cu privire la încadrarea juridică, dacă fapta constituie sau nu infracțiunea de ultraj, pentru că polițiștii nu se aflau în acel moment în timpul serviciului. Urmează a se stabili, în urma verificărilor, dacă fapta se încadrează sau nu în dispozițiile articolului 257 (ultraj)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prim-procurorul Gabriela Rugea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.Luna trecută, un polițist a fost lovit cu mașina de un bărbat oprit la un control de rutină, în localitatea constănțeană Ostrov. Individul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, atunci când a dat peste omul legii, căruia i-a fracturat piciorul. De asemenea, în luna februarie a acestui an, un șofer a fost oprit cu focuri de armă, după ce a călcat peste picior un polițist, tot la Ostrov.În ambele spețe, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia nu au considerat că se impun măsuri preventive, astfel că indivizii au fost lăsați în libertate pe durata cercetărilor. Mai mult decât atât, în cazul șoferului oprit cu focuri de armă, procurorii nu au considerat că se impune reținerea, pentru că nu a fost vorba de ultraj, ci doar de sustragere de la recoltarea probelor biologice.„Discutăm de această poveste de ceva timp și nu se întâmplă nimic. Autoritatea poliției este la pământ. Trebuie umblat la legislația celor care atentează la bunurile instituției, la uniformă și funcționari. De asemenea, atitudinea celor care ar trebui să cerceteze și să ducă lucrarea mai departe trebuie să se schimbe. Dacă noi transformăm ultrajul în loviri și alte violențe, nu cred că mai e nimic de spus. Folosesc Statutul Polițistului după cum le convine. Când trebuie să ne plătească, eram în timpul liber, când este o acțiune, trebuie să lucrăm că suntem mereu de serviciu, iar când te bate cineva, nu mai suntem în timpul serviciului. Noi ce să mai înțelegem?”, a declarat Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.