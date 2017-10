Poliţişti acuzaţi că au rupt cu bătaia un puşti de 15 ani

Scandal la Secția 3

Polițiști acuzați că au rupt cu bătaia un puști de 15 ani

Un adolescent de 15 ani acuză că a fost bătut cu bestialitate de polițiștii de la Secția 3, suspectat fiind că a spart un apartament. El se află internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Mama acestuia vrea să facă plângere penală pe numele agresorilor.Unul dintre adolescenții cunoscuți de polițiștii constănțeni pentru că sparg fie case, fie societăți comerciale, susține că a fost bătut cu bestialitate de oamenii legii chiar în sediul Poliției Municipiului Constanța. Totul s-ar fi întâmplat în cursul zilei de duminică.„Peste tot a dat, cu ură!“Ciprian Ștefan Chirțibuș, de 15 ani, spune că a fost luat de o patrulă de polițiști din stația de autobuz de la Kaufland.„Eram în stație, la Kaufland, lângă fântâna arteziană. Așteptam cu un prieten autobuzul 100, ca să ne ducă spre Casa de Cultură. Între timp a venit un agent, l-a luat pe prietenul meu de o parte, a vorbit cu el, a che-mat o patrulă, ne-a urcat în mașină, după care m-a întrebat și pe mine cum mă cheamă și mi-a zis să merg cu ei la bază. Nu știam de ce, dar am zis că merg”, ne-a povestit Chirțibuș. „Până la ora 10 seara am fost ținut în sediul Poliției, cu cătușele la mâini și în genunchi, iar un polițist m-a lovit din cap până-n picioare cu bastonul. Puteți vedea urmele pe care le am pe mine… Peste tot a dat, a dat cu ură! De sus până jos! Îmi spunea: «nu țipa, nu striga, șșșttt». Stăteam în genunchi și a început să-mi curgă sânge din nas, după care m-am simțit rău. Eram într-o cameră, cum intri în sediu, la Poliția Municipiu, în stânga”, ne-a mai spus băiatul.Varianta Poliției diferă cu 180 de grade!Contactat telefonic, adjunctul Secției 3 Poliție, Dănuț Badea, ne-a prezentat o cu totul altă variantă decât cea a băiatului. El spune că adolescentul de 15 ani a fost prins chiar după ce, împreună cu un alt complice de-al său, a ieșit dintr-un apartament pe care-l jefuiseră. „A fost prins în flagrant în timp ce ieșeau dintr-un apartament, cu mai multe bunuri, printre care și 700 de grame de bijuterii din argint, acestea găsite asupra lor, plus uneltele cu care acționau. Eu nu cred ca vreun polițist să-l fi lovit… Mama acestuia nu are decât să depună plângere, dacă este așa cum susține băiatul, cei care au încălcat legea trebuie să răspundă!”, ne-a spus Dănuț Badea. Polițiștii susțin, totodată, că băiatul este cunoscut ca fiind implicat în zeci de furturi comise pe raza municipiului Constanța în ultimii ani, dar cum avea sub 14 ani s-a luat, în multe dintre cazuri, măsura scoaterii de sub urmărire penală.De asemenea, șeful Poliției Municipiu, comisar șef Emilian Pîrvu, care-l cunoaște de câțiva ani pe băiat, ne-a spus că este exclus ca acesta să fi fost bătut în sediul Poliției. „Îl știu foarte bine pe copilul acesta! Face parte din grupul care a zăpăcit orașul, părinții neocupându-se de el. Copilul acesta riscă să devină victi-ma cuiva, să fie nenorocit pe toată viața!”, ne-a declarat Pîrvu, referindu-se la faptul că una dintre părțile vătă-mate ar putea să-l nenorocească în bătaie când îl prinde la furat. De ce s-a ajuns aici?Mama minorului, Beatrice Chirțibuș, ne-a declarat că știe că băiatul ei a scăpat de sub control și că, în ultimii ani, a avut probleme cu legea. Totodată, spune că nu va accepta vreodată să fie bătut de polițiști, chiar dacă acesta ar fi făcut vreo ilegalitate. „Știu că a fost scăpat de sub control deoarece am avut o situație foarte grea. Sunt despărțită în fapt, soțul mi-a vândut câteva case, care au fost moștenire, și m-am mutat de colo-colo. Acum patru ani m-am îmbolnăvit de cancer și am fost nevoită să-l dau la casa de copii. Nu am putut să-l controlez mereu… Am fost pe urmă plecată în străinătate. Cu 350 de lei pensie ce eram să fac aici?!... Am doi copii”, încearcă femeia să creioneze situația din cauza căreia băiatul ei a început să calce strâmb.„Este implicat în furturi din cauza anturajului. L-am luat cinci luni în Grecia, anul trecut, dar cum s-a întâlnit cu copiii ăștia (n.r. - complicii lui) iar a început să facă prostii. Împreună cu ei consumă etnobotanice și face ceea ce face… Cu toate acestea nu trebuiau să-l bată în halul acesta!”, ne spune femeia.Mama lui Chirțibuș spune că este hotărâtă să depună plângere penală.