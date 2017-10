Poliţist târât zeci de metri, cu maşina, de un individ fără permis

Polițist târât zeci de metri, cu mașina, de un individ fără permis

Un control de rutină în trafic s-ar fi putut termina tragic pentru un polițist din Topraisar. El a fost târât câțiva zeci de metri de mașina unui individ care încerca să fugă și puțin a lipsit să ajungă sub roțile unei remorci.Polițiștii din cadrul Secției Poliției Rurale 9 Topraisar au organizat, vineri seara, o razie pentru a verifica autoturismele care tranzitau comuna. Agentul Ovidiu Datcu, de 22 de ani, a tras pe dreapta o mașină cu numere roșii și a constatat că numerele de înmatriculare erau expirate. În momentul în care i-a cerut șoferului să-i prezinte actele mașinii, acesta s-a enervat și a demarat în trombă.„L-am rugat încă o dată să-mi dea documentele mașinii. El a închis portiera, agățându-mi haina și a pornit în trombă, și nu am putut să mă trag. Am alergat pe lângă mașină, care rula din ce în ce mai tare. Am alunecat și m-a târât vreo 20 metri, după care haina s-a rupt și am căzut. Am reușit să mă feresc de roata unei remorci, căci altfel nu mai eram aici”, a povestit agentul de poliție cum s-a petrecut incidentul.Băgat după gratii pentru tentativă de omorColegii săi au pornit în căutarea suspectului, pe care l-au găsit, liniștit, acasă, și l-au adus la secție. Între timp, agentul rănit la mâna dreaptă, dar și la picioare, a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. El a refuzat însă internarea, iar sâmbătă era înapoi la datorie.Suspectul a fost identificat ca fiind Georgian Paraschiv, de 20 de ani, din localitate. Potrivit polițiștilor, pe lângă faptul că numerele de înmatriculare erau expirate, tânărul nu poseda nici permis de conducere.„Este cunoscut în localitate ca un tânăr cu înclinații violente”, ne-a declarat George Caraivan, șeful Secției de Poliție Rurală 9 Topraisar.Reținut pentru 24 de ore, sâmbătă după-amiază, suspectul a fost prezentat magistraților Tribunalului Constanța, care au dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile. Iar pe lângă infracțiunile la regimul rutier de care este acuzat, tânărul a „adunat” alte trei capete de acuzare: ultraj contra unui polițist, ultraj contra bunelor moravuri și tentativă de omor, considerându-se că i-a pus viața în pericol omului legii.Caz asemănător în urmă cu șapte aniNu este prima dată când un polițist din Constanța este târât pe șosea, de mașina unui infractor. În decembrie 2006, șeful Poliției Port de la acea vreme, comisarul șef Remulus Lăzăroaia, a trecut prin aceeași experiență. Acesta, împreună cu colegii săi, urmăreau un grup de evazioniști, printre care și pe Dumitru Neculiță, de 47 de ani, din Constanța. Când s-au apropiat să-i rețină pe suspecți, Neculiță, care se afla la volanul mașinii, un Opel Frontera, l-a pălmuit și l-a îmbrâncit pe comisarul Dumitru Cicîldău, după care a demarat în trombă, în timp ce Remulus Lăzăroaia încerca să scoată cheile din contact. A urmat o cursă nebună pe Bd. Alexandru Lăpușneanu, polițistul fiind târât câțiva zeci de metri, în urma căreia s-a ales cu un picior rupt. Într-un final, agresorul a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativă de omor deosebit de grav.