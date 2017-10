Poliţist şi consilier local din Agigea, închişi pentru luare de mită

Polițist și consilier local din Agigea, închiși pentru luare de mită

Agentul șef de poliție Dan Frumușelu, de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, și afa-ceristul Emil Gheordunescu, administrator al SC Agigea Expres SRL și consilier local în Consiliul Local Agigea, vor afla, mâine, 28 decembrie, dacă vor întâmpina noul an după gratii.Magistrații Tribunalului Constanța au dispus, în ajunul Cră-ciunului, arestarea preventivă a celor doi, pentru 29 de zile, sub acuzația de luare de mită și respectiv complicitate la luare de mită. Suspecții au făcut recurs, iar dosarul va ajunge în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța în ziua de vineri.Promisiuni pentru 45.000 de euroPotrivit procurorilor DNA Constanța, pe 20 decembrie, inculpații Dan Frumușelu, în calitate de agent de poliție în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliției Constanța, și Emil Gheordunescu, au exercitat pre-siuni asupra unui denunțător, solicitându-i acestuia să achite suma de 30.000 euro în contul unui prejudiciu invocat de Emil Gheordunescu, în calitate de parte vătămată. În caz contrar, agentul de poliție a amenințat că va administra probe în așa fel încât denunțătorul să fie trimis în judecată, cu consecința condam-nării sale la închisoare cu executarea pedepsei. Totodată, susțin anchetatorii, agentul de poliție Dan Frumușelu i-a prezentat denunțătorului și alternativa favorabilă acestuia, respectiv împrejurarea că, dacă va achita suma de 30.000 euro, va desfășura și orienta cercetările penale astfel încât soluția ce se va impune va fi una de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării sau, mai mult chiar, de scoatere de sub urmărirea penală. La aceeași dată, agentul de poliție a acceptat promisiunea ca denunțătorul să îi dea, prin intermediul lui Gheordunescu, suma de 15.000 euro, pentru a orienta cercetările astfel ca să fie adoptată o soluție convenabilă denunțătorului.Pe 22 decembrie, inculpatul Emil Gheordunescu a primit de la denunțător suma totală de 45.000 euro, din care 30.000 euro pentru sine și 15.000 euro pentru agentul de poliție Dan Frumușelu, procurorii organizând un flagrant pentru prinderea celor doi suspecți.„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DNA Constanța.Potrivit declarației de avere, publicată pe pagina web a Poliției Române, agentul șef de poliție Dan Frumușelu deține un apartament de 76 mp, cumpărat în 2006, împreună cu soția sa și un Peugeot cumpărat în 2005. Nu are în proprietate alte bunuri de preț, iar în 2006 a contractat un credit de 35.000 de euro, scadent în 2032. Potrivit declarației de avere, polițistul are un venit anual de 30.000 de lei, iar soția sa un venit de 35.000 de lei.Pe de altă parte, declarația de avere a consilierului local Emil Gheordunescu nu este afișată pe pagina web a Primăriei Agigea, alături de cele ale celorlalți consilieri locali.