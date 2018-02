POLIŢIST PRINS DROGAT LA VOLAN! Testul, pozitiv: agentul consumase canabis

POLIȚIST PRINS DROGAT LA VOLAN! Testul, pozitiv: agentul consumase canabis

Ştire online publicată Joi, 08 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist din județul Caraș-Severin este cercetat penal, după ce a condus sub influența drogurilor. Agentul, care are doar 23 de ani, a fost oprit în Lugoj pentru un control de rutină. El se afla la volanul propriei mașini.Polițist la secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu din Caraș-Severin, tânărul a fost dus la spitalul din Lugoj pentru recoltarea de probe biologice. Testul a avut răspuns pozitiv pentru canabis.Pe numele polițistului a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe interzise.Tânărul riscă acum să-și piardă și locul de muncă.