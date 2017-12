Poliţist prins cu droguri în club!

Polițist prins cu droguri în club!

Ştire online publicată Miercuri, 13 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prafurile au fost găsite în timpul unei razii într-un club din Oradea, iar polițistul cu pricina, ajutorul șefului de Post din Sîntandrei, pretinde că e victima unei conspirații. Mascații au găsit în buzunarele colegului lor 5.000 de lei și și un plic mototolit în care erau mai multe pachețele cu prafuri.Polițistul susține că banii găsiți asupra sa în timpul raziei erau "bani de consumație", nicidecum proveniți din vânzarea unor substanțe ilicite, precum cele pe care le avea în buzunar."Nu am avut asupra mea și nu am deținut niciodată acele substanțe", se jură polițistul, sugerând că, de fapt, ar fi victima unei înscenări, cineva "plantându-i" plicul în haină într-un moment de neatenție "Vă dați seama, în mediul în care lucrez eu ne facem și dușmani. Sîntandreiul e mare, nu toți ne vor binele", susține agentul, potrivit ebihoreanu.ro.Nu este prima oară când polițistul are probleme cu legea. În 2006 a fost cât pe ce să fie destituit din Poliție după ce, beat fiind la volan, a fugit de un echipaj al Serviciului Rutier. Sancțiunea de destituire a fost dispusă de Consiliul de Disciplină al IPJ Bihor, dar a fost contestată de agent la conducerea Inspectoratului General de Poliție unde, în final, a fost schimbată cu o alta, mai blândă, necomunicată public, scrie romaniatv.net