Poliţist local reţinut pentru că era în cârdăşie cu hoţii

2

idiot!

Ba omule! Masoara`ti cuvintele inainte sa vorbesti... si mai intai invata sa.i scrii numele si mai apoi judeca`l...tu esti mai destept? te duce capu mai mult? uita`te la tine si dupa judeca oameni... in plus..daca nu stii despre ce e vb dc vb? tine.ti cuvintele si parerile pentru tine.. nu cred ca intereseaza pe nimeni,cine il cunoaste pe Bogdan stie desttul de bine...ca nu este nici un hot notoriu nici un ingamfat nici un nesimtit;) cat despre a lui nevasta nu cred ca ar trebui sa iti permiti sa vorbesti..asta clar daca ai avea cei 7 ani de acasa,iar prin ceea ce ai scris tu aici ... se dovedeste`ca.ti lipsesc si anii de acasa..si educatia de la parinti...un om care judeca alti oameni in necunostinta de cauza... nu poate fi numit decat prost...si vb aia...prostia e ceva normal dar unii abuzeaza de ea..iar tu te incadrezi in categoria celor care fac abuz de ea!!!