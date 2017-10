Poliţist local, cu salariu de 5.000 de lei: „Problema nu e la noi, ci la militari şi poliţişti!”

2

tara p...i

„Nu este vina mea că am salariul de 5.000 de lei. Și noi am făcut școli " Intelectualule , zi-mi si mie te rog in ce esti licentiat ?? Chiar sunt foarte curios . Ce licenta are aia care tragea de o batranica ca vindea si ea verdeata din propria gradina ?? Cati din voi sunt licentiati ?? Intrebarea asta si.o pune foarte multa lume . Ce cauta ala din poza in mijlocul strazii , ce studii in materie de legislatie rutiera are ?? La capitolul raspundere nu vad ce raspundere mare aveti . Comparati munca unui criminalist cu ceea ce faceti voi va inselati amarnic . Una.i sa investighezi o crima , un jaf , un viol , si alta.i sa "investighezi " numarul calatorilor fara bilete de calatorie intr.un mijloc de transport in comun , sau masininile parcate pe spatiu verde . Clar , mare raspundere aveti !! Voi sunteti vechii gardieni publici pe care.i cunoaste toata lumea , si , care stim bine ce studii au , majoritatea . Politia , este una singura , cea din MAI . Restul ........no comment !