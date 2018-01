Poliţist de carieră sau politruc recomandat de "voce şi talent"? Carmen Dan nu are decât varianta demisiei!

Polițist de carieră sau politruc recomandat de "voce și talent"? Carmen Dan nu are decât varianta demisiei!

Scandalul polițistului acuzat de pedofilie a generat un veritabil cutremur la nivelul conducerii Ministerului de Interne.Numită în funcția de ministru la sugestia directă a liderului PSD, Liviu Dragnea, extrem de interesat de controlul acestui portofoliu, Carmen Dan a dat grosolan cu bățul în baltă, anunțând că va solicita demiterea șefului Poliției Române, chestorul Bogdan Despescu. Numai că socoteala fostei secretare n-a ieșit: premierul Mihai Tudose nu numai că nu l-a „radiat” pe Despescu, ci și-a îndreptat tirul împotriva colegei sale de Guvern, cu care spune că nu mai are cum să lucreze.Fără a fi pasionat de jocurile mizerabile ale politicii și fără a fi partizan al vreuneia dintre taberele ce se luptă, vizibil, la ora actuală pentru supremație, îi acord în contextul descris o notă maximă lui Mihai Tudose. Prin deciziile luate, premierul demonstrează tot mai multă personalitate (nu spun independență, pentru că la acest nivel nu există lupi singuratici) și raționament. Ceea ce politrucii din fruntea MI i-a lipsit cu desăvârșire în momentul în care a cerut demiterea șefului Poliției și șefului de la Omoruri. Să ceri demiterea șefului Poliției Române pentru acțiunile unui agent iresponsabil mi se pare nu numai exagerat, dar chiar premeditat, de parcă se aștepta un pretext pentru „execuție”.Carmen Dan nu a avut nici măcar tăria de a-l demite pe Despescu. A glăsuit timid, într-o conferință de presă, că a descoperit marile dosare îngropate și că situația este atât de mult scăpată de sub control, încât trebuie „tăiat” capul chestorului. A cerut sprijin politic pentru această propunere, dar a primit o palmă peste ceafă. Și bine au făcut cei care i-au dat-o și i-au reamintit că este complet nepotrivită pentru acest post.Ajungem, așadar, într-un punct capital. Acela al numirii în postul de ministru al Internelor al unor personaje pe care le recomandă „vocea și talentul”, orice altceva decât capacitatea de a înțelege și de a conduce activitatea specifică uniformei. Astfel, se creează situații aberante, de genul celei ce ține capul de afiș al evenimentelor, ca un polițist de carieră, un apreciat profesionist în domeniu, să fie la ordinul unui civil de care, după ce va primi un șut în fund de la partidul care l-a pus pe funcție, nu-și va aminti nimeni nici măcar că a existat!Nu numai Tudose așteaptă demisia ministrului Carmen Dan. Mult mai înverșunați împotriva „șefei” sunt polițiștii, care spun că cea care trebuie să plece este chiar dna Dan.Făcând o analiză complexă a fenomenului, Carmen Dan nu are altă variantă decât demisia. Ce autoritate mai poți avea în fața oamenilor pe care îi conduci după gafele în serie, totul culminând cu declarația premierului, care nu o mai vrea în Guvern? Rămâne de văzut dacă Dragnea va ceda presiunii și o va înlocui sau se va încăpățâna să-și mențină omul de încredere în acest post-cheie. De altfel, acesta este un test de încercare pentru liderul PSD și vom vedea dacă Dragnea rezistă sau îi fuge pământul de sub picioare.