Poliţist constănţean, pasionat de scrierea romanelor… poliţiste

Polițist constănțean, pasionat de scrierea romanelor… polițiste

Agent-șef principal de poliție Florin Alexandru, din cadrul serviciului dispecerat al Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța, are o pasiune în a scrie romane. Și nu orice fel de romane, ci dintre acelea care captivează împătimiți ai genului: romane polițiste!În vârstă de 47 de ani, originar din Constanța, Florin Alexandru a intrat în poliție în anul 1995 și a început să se dedice pasiunii lui de a scrie din anul 2010. Până acum, a publicat două romane, Arua și Povestea Preotului Coreean, ambele apărute la editura Ex Ponto din Constanța, sub titulatura Companiei Detectivilor cu Umor.Anul trecut, polițistul a participat la o ediție a Târgului de carte Gaudeamus organizat la Constanța. Căsătorit, având un băiat de 25 de ani, polițistul autor de romane polițiste a reușit să-i transmită urmașului pasiunea de a îmbrăca uniforma de polițist, acesta cochetând deja cu înscrierea la unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.