Poliţist constănţean arestat pentru complicitate la dare de mită

5

NIRVANA : "alfa si omega"

Va urez multe impliniri si realizari pe anul 2013 , de fapt ce-mi doriti voi mie sa va dea Dzeu voua si copiilor vostri ... ca mesaj , va spun ca dupa ce se vor termina toate tergiversarile astea "melancolice" , va voi relata scriptic desigur , cam tot ce s-a intamplat cu adevarat si nu ceea ce scriu ziarele , oricare ar fi ele. Cunoste-ti probabil ca media actioneaza in baza unor informatii sau scurgeri de informatii. "SIFOANE" , in termenii cunoscuti multimii , si de cele mai multe ori neverificate in clar , deoarece timpul inseamna bani , si-atunci actioneaza cealalta emisfera neuronala a celor putini... sincer nu s-a intemplat asa , dar ..... dupa ... daca doreste cineva sa afle adevarul !!!??? voi descrie totul , cu zile si cu ore , am scris totul si am fotografiat si banii inainte de ai inmana , deci pot spune si seriile acestora in cazul in care nu voi reusi sa incarc vreo fotografie . Eu va iubesc asa cum sunteti, si va doresc mult succes... eu am , Multumesc ! PASTE FERICIT !