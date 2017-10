Politicieni acuzaţi de "afaceri necurate" la Medgidia

Politicieni acuzați de "afaceri necurate" la Medgidia

Numele a două persoane cunoscute la nivelul orașului Medgidia ca având implicații în mediul politic și al afacerilor sunt acuzate de un om de afaceri din București că l-ar fi înșelat cu o sumă importantă de bani. Cei arătați cu degetul sunt actualul lider al organizației PDL Medgidia, Camelia Pleșca, și fostul primar al localității, Dumitru Moinescu.Cătălin Toderașcu este cel care ne-a povestit că i-a acordat, în 2007, un împrumut de aproximativ 70.000 de euro Cameliei Pleșca. O considera prietenă de familie și a încercat să o ajute într-un moment de cumpănă financiară.„O cunoșteam pe Camelia Pleșca de prin 2001-2002, și am legat o relație de amiciție cu ea și cu soțul ei de atunci (între timp au divorțat). La începutul anului 2007, undeva pe la finele lunii februarie, Camelia Pleșca m-a sunat și a vorbit cu mine și cu soția mea, spunându-ne cât de disperată este în a găsi bani să cumpere acțiunile deținute de SIF Transilvania la SC MED COM PROD SA Medgidia (unde ea era atunci director general al firmei). Intenția ei declarată atunci era că SIF Transilvania și-a manifestat dorința de a ieși din acționariat, iar ea nu vroia să vină altcineva care să o dea afară. Având la acel moment un disponibil, i-am spus că, de principiu, am putea să o împrumutăm, dar că trebuie să vedem și noi detaliile financiare ale firmei și să vedem spațiile pe care le deține SC MED COM PROD SA Medgidia”, ne-a povestit Toderașcu. În cele din urmă, Camelia Pleșca a fost împrumutată cu banii de care avea nevoie, încheindu-se un contract de împrumut prin care se stabilește că suma respectivă este pentru a fi cumpărat un pachet de acțiuni reprezentând 99,44% din capitalul social al SC Med Com Prod SA.„Implicarea“ lui Moinescu„La momentul în care mi-a propus să-i acord împrumutul mi-a comunicat că pot să am încredere pentru tot ceea ce înseamnă aceasta firmă deoarece în această combinație este implicat direct cu o sumă im-portantă chiar primarul în funcție de atunci, Dumitru Moinescu. Acest fapt mi-a fost confirmat când am fost propus pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație alături și de fiica cea mică a lui Moinescu, Dana, care mi-a spus că tatăl ei a băgat bani pentru a cumpăra aceste acțiuni, dar contractul este pe numele ei ca să nu existe suspiciuni asupra tatălui său. Cu timpul s-a adeverit implicarea directă și totală a acestuia, el participând în mod direct alături de Camelia Pleșca la negocierile de divizare ale SC MED COM PROD SA Medgidia”, mai spune Toderașcu.El mai afirmă și faptul că în aceeași afacere au mai fost implicate și alte nume importante din Constanța, cum ar fi Dănuț Moisoiu, care și-ar fi recuperat între timp banii, sau Metin Cerchez.„Am considerat că pornind de la o relație de prietenie pot să am încredere în Camelia Pleșca și că am să-mi recuperez datoria. Dar m-am înșelat. Am aflat în schimb că oamenii politici sunt în stare să renunțe și la familie, și să uite și de prieteni, tratând într-un mod ingrat toate aceste relații”, ne-a spus Cătălin Toderașcu.El i-a cerut, în luna februarie a acestui an, Cameliei Pleșca să-i restituie împrumutul, mai ales că scopul pentru care i-a fost acordat, respectiv pentru cumpărarea a 99,44% din SC Med Com Prod SA Medgidia nu s-a realizat, ea cumpărând doar 70%.„Interesant este că atunci cand i-am spus să-mi restituie banii, cel care mi-a spus că va face acest lucru a fost… Moinescu. Bineînțeles că nu a făcut-o, mințindu-mă de fiecare dată când îl întrebam de bani că nu a încasat banii de la o lucrare pe care a făcut-o la o autoritate locală ca și subcontractor. Mai mult, Camelia Pleșca nu mai răspunde la telefon”, ne-a mai declarat Toderașcu.„În prezent, sunt hotărât să fac plângeri penale și civile pentru a-mi recupera banii, pentru că am văzut că nu se poate cu vorba bună”, amenință Toderașcu.Pe tot parcursul zilei de ieri am încercat să o contactăm pe Camelia Pleșca, dar aceasta nu a răspuns la telefon. Pentru a ne lămuri cu privire la implicarea sa în afacerea pusă la cale de Camelia Pleșca l-am sunat și pe Dumitru Moinescu. El a refuzat însă să dea explicații vizavi de acest împrumut sau de afacerea în care este implicată Camelia Pleșca, dar, totodată, a ținut să ne precizeze că Toderașcu ar fabula cu privire la această poveste și l-a sfătuit, prin intermediul nostru, că nu are decât să se adreseze Justiției.