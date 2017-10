„Poliţia vine, se uită şi pleacă!”

Reportaj în cel mai rău famat cartier al Constanței

„Poliția vine, se uită și pleacă!”

Nu au avere, iar puținul avut pe care și l-au încropit în gospodării ajunge pe mâna hoților. Deznădăjduiți, locuitorii cartierului constănțean Palas, considerat a fi unul dintre cele mai rău famate, nu mai așteaptă ajutorul nimănui și cu atât mai puțin al polițiștilor. „Ce fac polițiștii? Vin, se uită și pleacă. Știu și ei cine sunt hoții, știm și noi, dar nu se întâmplă nimic”, spun, cu necaz, oamenii. Se fac strategii pentru reducerea gradului de nesiguranță de pe străzi, se organizează campanii pentru prevenirea și combaterea diverselor infracțiuni și se discută despre planuri pentru creșterea încrederii populației în Poliție. Proiecte frumoase, dar care mai au de parcurs drum lung pentru a îmbunătăți viața omului de rând. Locuitorii din cartierul constănțean Palas zâmbesc amar când sunt întrebați de încrederea în polițiști. Abia dacă văd câte o mașină de poliție pe străduțele înguste ce se întind între linia de cale ferată și Șoseaua I. C. Brătianu. Nici măcar când gospodăriile le sunt călcate de hoți nu primesc sprijinul de care au nevoie, se plâng ei. Și nu este zi în care să nu fie furat ceva dintr-o curte… „Este jale! Toată lumea a fost călcată de hoți” Furturile din gospodării reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor din cartierul Palas. „Este jale, jale! Alaltăieri au fost la o vecină, în toiul zilei, i-au spart magazia. Azi noapte au intrat la ginerele meu. Toată lumea a fost călcată de hoți”, ne spune o localnică de pe strada Vifor Haiducul. Și nu numai o dată. A fi „vizitat” de hoțomanii din zonă, chiar și de mai multe ori pe săptămână, este la ordinea zilei, iar discuțiile despre cine este cea mai recentă victimă și ce i-a fost furat sunt mai frecvente decât cele despre starea vremii, fac haz de necaz oamenii. „Anul trecut i-au spart mamei mele magazia, au luat un flex al tatălui meu și o bormașină a soțului. Un vecin a văzut tot, ne-a spus cine a fost și bineînțeles, am anunțat Secția 4 Poliție. Nu vreți să știți ce show a fost, după câteva zile, când ne-am trezit cu hoțul la poartă. Am depus din nou plângere, dar în cele din urmă, ambele plângeri au fost soluționate cu neînceperea urmăririi penale. Vecinul care a văzut tot, în primă fază, ar fi dat declarații, dar nu în detaliu, pentru că se temea. Apoi, când au venit să ridice probe, au căutat amprente doar pe partea de afară a magaziei, nu și pe tocul geamului prin care au intrat. Parcă intenționat au făcut așa. Noi suntem prea mici, nu putem să spunem prea multe. Dacă sun la Secția 4 și spun că unul sau altul a furat, polițiștii vin în primul rând și le spun acelora și îmi este frică să-mi las copiii pe stradă”, a continuat o altă locatară din zonă, la fel de indignată. Prin experiențe asemănătoare au trecut majoritatea din zonă. Ion Bratu are 80 de ani și s-a învoit cu preotul bisericii din apropiere să adăpostească, în curte, câteva grinzi din fier. Hoții au prins de veste și i-au furat o grindă. Deși a trecut mai bine de o lună, polițiștii nu au găsit nici grinda, dar nici făptașii. „Au intrat acum două luni de două ori și o dată luna trecută. Ultima dată au furat o grindă din asta mare, au tăiat-o în trei și duși au fost. Până am ieșit eu din casă, se făcuseră nevăzuți. Au venit cei de la Poliție, căci i-a chemat preotul. S-au dus chipurile să-i caute pe hoți, dar ce, credeți că i-au găsit? Acum nu mai pot să le fure pe cele care au rămas, căci le-am sudat între ele. Acum nu mai vin (n.r. - hoții)”, ne-a povestit bătrânul. „Fierul vechi este acum ochiul dracului. Degeaba îi cunoaște și poliția pe hoți, ce poate să le facă?”, a adăugat bărbatul, ridicând din umeri. În ciuda numeroaselor sesizări privind furtișaguri, patrula vine rar în zonă, spune bătrânul. „Parcă am fi în junglă!” Pe soții Ivan i-am găsit în fața locuinței de pe strada Munții Tatra. Supărați, cu ochii înlăcrimați, discutau cum să acopere spărtura din peretele magaziei, pe care au făcut-o hoții cu o zi înainte. Le-au intrat în curte ziua în amiaza mare și se așteptau să revină în timpul nopții. Cei doi bătrânei, în vârstă de 80 și respectiv 77 de ani, abia mai au puteri, dar nu renunță să le țină piept. „Soțul este bolnav, eu nu pot nici să dorm, nici să mănânc. Suntem în junglă! Noaptea nu dormim, ziua stăm și păzim. Ne-au furat tot ce aveam în curte, tot ce am muncit o viață întreagă: haracii de la vie, de la roșii, uneltele soțului, cușca de la iepuri”, spune, cu lacrimi în priviri, doamna Ivan. Au încercat să se protejeze așa cum au putut: cu ajutorul vecinilor, au montat patru rânduri de sârmă pe gardul din spatele gospodăriei, o plasă înaltă în dreptul curții de păsări. Evident, protecția a fost ineficientă în fața hoților; căci plasa a fost ruptă, iar sârma ghimpată tăiată. Aproape săptămânal, hoții le „inspectează gospodăria”, căutând să mai vândă ceva la fier vechi. Bătrânii au anunțat, de fiecare dată, Secția 4 Poliție Constanța, dar, până în prezent, hoții nu au fost prinși. „Poliția vine, se uită și pleacă. De fiecare dată îmi cer însă buletinul, să noteze acolo, în carnetul lor. De ce or mai nota… Îmi dau seama că au multe plângeri, dar pentru noi, doi bătrâni, nu se poate rezolva? Nu mai avem putere, ce putem să mai facem noi, la vârsta asta? Așa ei (n.r. - polițiștii), când ies pe teren să patruleze, nu pot să dea roată și pe aici, că doar secția nu este atât de departe! La un moment dat, unul dintre polițiștii care a venit ne-a spus să ne asigurăm paza curții, poate cu o firmă de pază. Dar mai avem noi cu ce bani… Ne plătim toate datoriile, suntem la zi cu toate, chiar nu se poate să ne ajute?”, a mai spus bătrâna. Din nefericire, astfel de nemulțumiri nu sunt doar în cartierul Palas, cunoscut drept unul problematic. Furturile mărunte și dese, dar și incapacitatea polițiștilor de a face față numeroaselor sesizări caracterizează întreaga Constanță și nu numai.