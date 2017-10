Poliţia stă cu ochii pe constănţenii cu afaceri în Bulgaria

Poliția stă cu ochii pe constănțenii cu afaceri în Bulgaria

Polițiștii de la Investigarea Fraudelor sunt cu ochii pe afacerile derulate de constănțeni cu firme din Bulgaria. Domeniile vizate sunt comerțul cu cereale și cu materiale de construcție, unde evaziunea fiscală este înfloritoare.Sunt mulți cei care s-ar deda la orice fel de tertipuri - și inclusiv la înregistrarea bunurilor în statul învecinat - doar pentru a nu plăti taxele și impozitele către bugetul de stat. Startul a fost dat de mașinile „bulgărești”, dar constănțenii nu s-au limitat la atât. De câțiva ani, tot mai mulți își mută sediul social în Bulgaria sau își deschid alte firme în țara vecină, pentru a le prospera afacerile.Acești afaceriști sunt în atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Constanța, și în special cei care desfășoară activități în comerțul cu cereale.„Numai de la începutul acestui an, au fost arestate 18 persoane, în trei sau patru dosare penale, întocmite în lupta pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru neplata TVA-ului. În prezent nu se mai plătește TVA-ul, dar infracțiunile au fost comise în perioada anterioară. O parte din cereale sunt achiziționate din Bulgaria, altele în țară și sunt vândute apoi prin Portul Constanța”, a declarat comisarul șef Ioan Tomescu, șeful SIF Constanța.Rețeta succesului în evaziune fiscalăCum sunt derulate aceste afaceri? Potrivit oamenilor legii, „rețeta” este simplă și urmată în majoritatea cazurilor: afaceriștii români își înființează, pe lângă societatea comercială din țară, una sau mai multe firme în Bulgaria. Cumpără cerealele - fie că este grâu, porumb etc. - de la țărani, fără acte și plătind un preț de nimic. Ulterior, însă, falsifică actele, astfel încât să pară că au achiziționat produsul la un preț mai mare și cu acte; li se deduce TVA-ul, după cum prevede legea, după care vând produsul, din firmă în firmă, pentru a se pierde urma.Alți afaceriști au altă metodă: achizi-ționează cerealele din țară, după care simulează, în acte, că îl vând în Bulgaria, prin firmele pe care le-au înființat în țara vecină. În realitate, cer statului rambursarea taxei pe valoarea adăugată (potrivit legislației românești, până în 2013, această taxă nu se plătește în domeniul comerțului cu cereale), după care vând cerealele fără acte și-și bagă banii în buzunar.„Avem în atenție mai mulți agenți economici care au adus produse din Bulgaria, atât pe comerțul cu cereale, cât și pe materiale de construcție”, a arătat polițistul.Astfel, în ceea ce privește materialele de construcție, este vizat comerțul cu produse din lemn, oțel și beton, aduse în țară prin firme fantomă.Colaborare cu polițiștii bulgariPentru stoparea evaziunii fiscale, polițiștii constănțeni colaborează cu omologii din țara vecină.„De vreo doi ani, avem întâlniri - ne-am deplasat și noi în statul vecin, șefii serviciilor din Poliția Constanța, au venit și ei în Constanța. În fiecare an se aduc îmbunătățiri acestei colaborări”, a afirmat cms. șef Tomescu.