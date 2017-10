Poliţia şi Garda Financiară au descins la "Scoica Land"

3

scoica

Am fost de curand in "La scoica land".Big mistake!Preturi f.mari,ca ale unui restaurant de lux,ceea ce nu e cazul.Nu stiu cum s-o gati sau ce-o fi pe la bucatarie,dar paharele sunt horror,pline de grasime,clatite doar, si cu apa de la clatit pe ele din abundenta,mancarea ordinara,servirea idem,nici nu-ti vine sa crezi cum esti tratat.Nu mai calc vreodata pe acolo.