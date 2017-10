Poliţia şi-a scos "bobocii" din sursă externă, în intersecţii, pentru practică. "În şcoli nu se fac astfel de pregătiri"

Poliția și-a scos "bobocii" din sursă externă, în intersecții, pentru practică. "În școli nu se fac astfel de pregătiri"

În acest sens, Serviciul Rutier Constanța a făcut o solicitare verbală către Confort Urban, administratorul tramei stradale din municipiu, pentru ca semafoarele din mai multe intersecții să fie oprite intenționat, pentru a le da șansa noilor polițiști să învețe cum să dirijeze circulația.În permanență supravegheați și corectați acolo unde greșesc, polițiștii au început cu intersecții semaforizate cu un trafic redus, precum cea din zona Institutului de Marină. Apoi, „bobocii” au fost băgați în „luptă”, nevoiți să îndure și să se descurce în condiții de stres, cu șoferi nervoși, în intersecții precum cea de la Casa de Cultură sau ICIL. Deși poate părea ciudat, astfel de practici au loc anual, fiind considerate esențiale pentru pregătirea angajaților din sursă externă.„Semafoarele au fost oprite la solicitarea Serviciului Rutier Constanța, pentru instruirea noilor agenți înca-drați. Nu ni s-a comunicat o perioadă anume, probabil că atunci când vor termina practica se va da din nou drumul la semafoarele oprite. Astfel de solicitări au mai fost făcute și în anii trecuți”, ne-a precizat Marian Căpățână, șeful Biroului Sistematizare și Siguranța Circulației din cadrul societății Confort Urban.Timp de un an, polițiștii încadrați din sursă externă vor fi nevoiți să stea sub tutela unui îndrumător și, alături de pregătirea practică, vor forma baza de cunoștințe a agenților care vor fi nevoiți să se descurce pe cont propriu după 12 luni. După o pregătire la Câmpina, de poliție generală, acum agenții află problemele specifice muncii de polițist rutier.„Astfel de situații au loc în clipa în care avem angajați din sursă externă. În școlile de ofițeri și subofițeri nu se fac pregătiri de acest gen și trebuie să găsim un mod de a-i instrui. Prin urmare, am luat decizia, în cadrul unui program de o săptămână, să pun agenții în mai multe intersecții ale municipiului. Am făcut o solicitare verbală la Confort Urban și am început cu intersecții mai ușoare, precum cea din zona Institutului de Marină. Treptat, agenții au fost mutați în intersecțiile de la ICIL și Casa de Cultură, iar astăzi va fi ultima zi de pregătire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Rutier Constanța.După acest stagiu de pregătire, vor urma și altele. În zilele ce vor veni, polițiștii încadrați din sursă externă vor învăța cum să facă cercetarea la fața locului și vor merge în dispozitive cu cei de la Ordine Publică.