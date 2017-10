Poliţia se pregăteşte de angajări

Poliția se pregătește de angajări

După un an în care salariile au fost diminuate drastic, iar unele posturi au fost restructurate, Poliția Română se pregătește să-și suplimenteze numărul de angajați. Chestorul Liviu Popa, șeful Poliției Române, a afirmat că „golurile” din organigrama instituției vor fi acoperite cu tinerii care ies anul acesta de pe băncile școlilor de profil. „A fost un an greu pentru Poliție, dar ne-am făcut datoria. Este pentru prima dată când înregistrăm scădere la infracționalitatea stradală, iar statisticile dovedesc că polițiștii și-au făcut datoria. Golurile pe care le avem în organigramă vor fi completate la începutul lui 2012, căci sunt peste 2.000 de tineri, din promoția din acest an, care vor veni în Poliție”, a declarat chestorul Popa.