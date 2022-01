Poliția Rutieră, prezentă pe străzile din Constanța: șoferi beți și fără permise, sancționați drastic

Mai mulți constănțeni au petrecut, în primele zile ale noului an, peste măsură, iar apoi s-au urcat la volan. Polițiștii i-au tras pe dreapta și, cum era de așteptat, i-au „ușurat” de permisele auto.Este cazul unui bărbat de 45 de ani, din Hâșova. Acesta a fost depistat, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie, în jurul orei 1.45, în timp ce conducea pe strada Ion Cotovu. Șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Duminică, 2 ianuarie, în jurul orei 3.00, polițiști din cadrul Secției 8 Rurală Băneasa au identificat un bărbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism în localitatea Viile, comuna Ion Corvin, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În aceeași zi, în jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 18 ani, care a condus un autoturism pe strada Școlii din comuna Corbu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La rândul lor, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în noaptea de Revelion, în jurul orei 3.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Pescarilor din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.