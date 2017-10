Poliţia Rutieră poate monta caracatiţe

Șoferi, aveți grijă!

Poliția Rutieră poate monta caracatițe

Polițiștii locali nu au monopol legislativ asupra folosirii dispozitivelor de blocare a roților, așa numitele „caracatițe“. Puțini sunt cei care știu că acestea pot fi montate și de polițiștii de la Rutieră și nu doar în cazul parcărilor neregulamentare!În vreme ce polițiștii locali montează aceste dispozitive doar în cazul parcării neregulamentare, Codul Rutier acordă polițiștilor rutieriști mai multe „oportunități” pentru a le folosi. Astfel, „caracatițele” pot fi folosite de oamenii legii pentru imobilizarea vehiculului, ca sancțiune contravențională complementară. Potrivit Codului Rutier, „imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare”. Iar polițistul rutierist poate dispune această măsură în contextul săvârșirii unor fapte cu caracter penal. Iată care sunt situațiile când șoferii se pot trezi cu mașina imobilizată: atunci când autovehiculul condus este neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals; atunci când autovehiculul are o stare tehnică ce pune în pericol grav siguranța circulației, deteriorează drumul public sau afectează mediul; atunci când sunt transportate mărfuri periculoase sau cu gabarite depășite.Totodată, polițiștii rutieriști au posibilitatea legală să recurgă la „caracatițe” și atunci când șoferul refuză să se legitimeze sau când este depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea autovehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană. În cazul TIR-iștilor, oamenii legii pot recurge la această măsură ca sancțiune complementară, atunci când constată că nu respectă timpii de conducere și odihnă. Polițiștii preferă să ridice mașinaDeși legislația le oferă această posibilitate de sancționare, polițiștii constănțeni susțin că nu recurg la ea decât foarte rar. „Imobilizarea unui vehicul se poate face prin scoaterea cât mai aproape de marginea drumului și punerea în imposibilitatea de mișcare sau prin ridicarea mașinii și transportarea la sediul Poliției. Atunci când situația o impune, se preferă ca mașina să fie transportată la sediul instituției”, ne-a declarat Cristina Vasile, purtător de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Au fost însă și situații când s-a apelat la celebrele „caracatițe”. Una dintre acestea a avut loc în toamna anului trecut, când un șofer constănțean a intrat cu autoturismul într-un stâlp, pe strada Dezrobirii, după care a părăsit locul accidentului. Ca măsură suplimentară, până la ridicarea mașinii de la fața locului, oamenii legii au tras-o pe marginea șoselei și au montat dispozitivele de blocare.„Nu am considerat că este necesară recurgerea la această măsură, fiind preferabil ca, atunci când este cazul, să ridicăm mașinile. Iar în cazul șoferilor găsiți sub influența băuturilor alcoolice anunțăm o rudă pentru a veni să ia mașina”, a afirmat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente. La Constanța, imobilizarea vehiculelor s-a dispus în cazul mașinilor despre care existau indicii că au făcut obiectul unor fapte penale și atunci când starea tehnică punea în pericol siguranța circulației.