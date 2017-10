Poliţia Rutieră Constanţa şi RAR au declarat război motocicliştilor zgomotoşi

Poliția Rutieră Constanța și RAR au declarat război motocicliștilor zgomotoși

În urma zecilor de sesizări primite de la constănțeni, polițiștii și reprezentanții RAR vor demara, în scurt timp, o acțiune de control printre motocicliști. Oamenii sunt nemulțumiți că nu se mai pot odihni noaptea în casă din cauza zgomotelor asurzitoare produse de teribiliștii pe două roți, care își ambalează motoarele la maxim și zburdă cu viteze mari pe străzile orașului. Majoritatea plângerilor au venit din partea celor care locuiesc pe principalele bulevarde ale Constanței, cele mai poluate fonic artere fiind Tomis, Mircea cel Bătrân sau Șoseaua Mangaliei. Trebuie spus din capul locului că nimeni nu are nimic personal cu acești motocicliști, însă încăpățânarea cu care își ambalează motoarele în miez de noapte și zgomotele pe care le produc chiar reprezintă o problemă pentru restul populației. Nu este obligat un oraș întreg să facă nopți albe pentru ca acești puști să se zbenguie nestingheriți pe două roți la sute de kilometri la oră. Scriam în urmă cu câteva săptămâni despre această situație. Poliția recunoștea că există o problemă în acest sens, însă ridica neputincioasă din umeri pe motiv că nu există personal suficient pentru a face controale tematice doar pe motocicliști. Și cei de la RAR se arătau deranjați de fenomenul motociclistic de pe străzile Constanței, dar spuneau atunci că preferă să-și bazeze acțiunile pentru depistarea autovehiculelor care prezintă deficiențe grave și constituie pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Controale tematice în trafic Numai că problema pare să ia amploare, mai ales la sfârșit de săptămână când sute de motocicliști din întreaga țară vin pe litoral, așa că Poliția Rutieră Constanța și RAR și-au schimbat abordarea și promit acțiuni ferme împotriva celor care tulbură liniștea constănțenilor noaptea. „Am o veste pentru acești motocicliști. În curând vom începe controalele printre ei. Am vorbit deja cu directorul RAR, Tudorel Calapod, am stabilit în mare cum vom acționa, așa că în scurt timp ne vom apuca de treabă. Nu este normal ce se întâmplă acum. Pe b-dul Tomis e nenorocire. Îi vom opri în trafic și, cu ajutorul laboratorului mobil al RAR vom verifica dacă motocicletele respectă sau nu condițiile tehnice. Mulți își scot tobele pentru a produce acel sunet”, ne-a declarat comisarul Tudorel Dogaru, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene în cadrul Poliției Rutiere Constanța. Polițiștii spun însă că deficiențele trebuie constatate cu ajutorul unui aparat de măsurat pe care numai RAR-ul îl are. Așa că, pentru a-i pune la punct pe rebelii pe două roți, oamenii legii trebuie să facă acțiuni tematice cu reprezentanții Registrului Auto. Numai ei pot constata deficiențele tehnice. Cei depistați cu modificări sau defecțiuni, vor fi amendați cu 300 de lei, li se va reține certificatul de înma-triculare, ceea ce înseamnă vizita la RAR și cheltuielile de rigoare. Își modifică tobele Directorul RAR Constanța, Tudorel Calapod, confirmă că în scurt timp, împreună cu Poliția Rutieră, vor avea acțiuni de control a motocicliștilor în trafic. „Într-adevăr, am avut discuții cu domnul Dogaru. Urmează să stabilim un calendar concret de acțiuni, un grafic de control. Noi avem un stand mobil de control și vom face verificări la tot ce înseamnă zgomote, gaze, caroserie. Cel mai probabil, controalele se vor face pe timp de zi, însă, de comun acord cu Poliția Rutieră, am putea extinde acțiunea și noaptea. Celor găsiți cu probleme, în funcție de defecțiune, li se vor reține permisele de conducere, talonul sau ambele și vor trebui, după remediere, să se prezinte la RAR”, spune Tudorel Calapod, care mărturisește că este unul dintre constănțenii terorizați noaptea de motocicliști. „Dacă ar merge cu 50 km/h, cum spune legea, nu ar mai face atât zgomot. Dar când zboară cu peste 100 km/h și dacă mai are și tobele scoase, atunci te scoală și din mormânt. Asta e cauza. În primul rând viteza, apoi modificările aduse de ei. Polițistul este singurul care îl poate opri, iar noi îl verificăm din punct de vedere tehnic. Îi verificăm tobele, vedem dacă respectă cartea tehnică și luăm măsurile de rigoare. Ăștia scot tobe ca să fie motorul mai puternic, ca să se facă auziți. Dacă îi obligăm să le pună la loc, o să vedeți că nu mai fac zgomot. Dar nici motocicleta nu mai are zvâc”, ne-a mai declarat Calapod. Ce vor să facă alții Motocicliștii creează astfel de probleme nu numai în Constanța, ci și în celelalte mari orașe ale țării. Numai că, în altă parte, autoritățile locale au fost primele care au încercat să ia măsuri. Spre exemplu, anul trecut, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un proiect prin care se interzicea accesul motocicliștilor pe timpul nopții pe drumurile din București din cauza zgomotului excesiv pe care îl produc. La Arad, municipalitatea a anunțat că intenționează să interzică circulația motocicletelor pe timpul nopții prin centrul orașului, ca o măsură extremă împotriva celor care își turează motoarele la maximum și fac mult zgomot. Această măsură poate fi luată de primărie, cu aprobarea comisiei de sistematizare, la propunerea Serviciului de Poliție Rutieră Arad.