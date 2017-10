Poliţia Rutieră Constanţa s-a căpătuit cu 12 Loganuri de 34.000 de euro bucata

Poliția Rutieră Constanța s-a căpătuit cu 12 Loganuri de 34.000 de euro bucata

Poliția Rutieră Constanța și-a înnoit parcul auto cu 12 autospeciale, fiecare în valoare de aproape 34.000 de euro. Nu este vorba de vreo mașină deosebită, Volkswagen, BMW, Mercedes sau Audi, ci de autohtonele Dacia Logan, care au fost achiziționate de statul român la preț de limuzină. Polițiștii spun însă că valoarea mașinii nu este foarte mare, fiind cea de piață, însă echipamentele și dotările speciale costă foarte mult. Serviciul Poliției Rutiere Constanța a intrat, vineri, în posesia a 12 autoturisme noi, marca Dacia Logan MCV, complet echipate pentru a deveni operative. Autospe-cialele sunt dotate în principal cu sistem video radar mobil pentru monitorizarea traficului rutier, echipamente de radiocomunicații, sistem de avertizare optico-acustică și etilotest electronic. De asemenea, din echiparea mașinii mai fac parte: două radiotelefoane portabile cu încărcătoare auto; bandă reflectorizantă - patru role de 300 metri și 10 tije de susținere, cu suporți; conuri reflectorizante - 10 bucăți, sursa portabilă de iluminare cu acumulator de rezervă și baterie suplimentară; set patru roți de iarnă; baterie suplimentară pentru autospecială. Pentru un Logan MVC, cu motor de 1,5 Diesel, dotat cu echipamentele enumerate mai sus, statul român a plătit 143.000 de lei, adică puțin sub 34.000 de euro. Potrivit site-ului de pre-zentare a mărcii Dacia, prețul de listă al celui mai scump model Logan MCV este de 12.900 de euro, ceea ce înseamnă că restul de 20.000 de euro reprezintă nu-mai aparatura necesară activității poliției rutiere. Bine dotate dar „puturoase“ Polițiștii rutieri constănțeni s-au prezentat vineri la sediul IPJ pentru a-și ridica mașinile. Noii utilizatori spun că echipamentul radar și aparatul etilotest sunt mai performante decât ce a existat până în prezent în dotarea Poliției Rutiere Constanța. Spre exemplu, radarul are corp comun cu antena, are hard disk pe care sunt stocate toate imaginile preluate de camera de filmat. Partea nefericită a mașinii este însă motorizarea și puterea. Deși Poliția Rutieră ar trebui să beneficieze de mașini puternice pentru a putea urmări șoferii periculoși care fug de lege, polițiștii s-au căpătuit cu 12 autospeciale destul de leneșe, care nu numără sub capotă mai mult de 70 de cai putere. Singura bilă albă ar fi consumul de carburant foarte redus. Oamenii legii sunt însă fericiți că au mașini noi, echipate corespunzător. Loganurile MCV vor intra toate în curtea Poliției Rutiere, însă, la schimb, Serviciul va trebui să renunțe la 12 Loganuri mai vechi, care vor fi repartizate altor depar-tamente din IPJ. Cele mai multe vor ajunge la Poliția Rurală, unde există un deficit de autospeciale. În prezent, Serviciul Poliției Rutiere are în dotare 20 de mașini, distribuite atât la drumurile nați-onale, cât și în municipiile Con-stanța, Medgidia și Mangalia. Se putea și mai scump Autospecialele ajunse la Constanța fac parte dintr-un program mult mai amplu al Inspectoratului General al Poliției Române de reînnoire a parcului auto. Acest subiect a stârnit un scandal imens în 2008, pe vremea ministrului Cristian David, când Loganurile cu pricina au fost negociate cu un preț de achiziție de 70.000 de euro bucata. În urma mediatizării subiectului, MAI a renegociat contractul, ajungându-se la prețul de astăzi, adică 34.000 de euro. Și atunci, ca și acum, autoritățile spun că dotările specifice sunt foarte costisitoare, ridicându-se la zeci de mii de euro.