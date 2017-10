„Poliţia Rutieră Constanţa a primit o grea lovitură de imagine. Suntem la pământ“

Comisarul Tudorel Dogaru:

„Poliția Rutieră Constanța a primit o grea lovitură de imagine. Suntem la pământ“

Conducerea Poliției Rutiere Constanța recunoaște că instituția a suferit o puternică lovitură, atât la capitolul imagine, cât și la cel al personalului, după scandalul penal în care au fost implicați aproape o treime dintre polițiști. Comisarul Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța, spune că în astfel de momente îi este rușine că este polițist și că întreaga Poliție Română a primit o grea lovitură de imagine. Până una-alta, cei 36 de polițiști constănțeni de la rutieră sunt cercetați penal pentru luare de mită, trafic de influență și alte infracțiuni, dintre care 11 se află în arest. Deși scandalul este unul de proporții, comandanții de la rutieră spun că nu pot lua încă nicio măsură împotriva celor cercetați, deoarece Parchetul nu a comunicat, încă, punerea în mișcare a acțiunii penale. Potrivit Legii 360/2002, abia atunci polițiștii anchetați vor putea fi suspendați și le vor fi stabilite în scris noi atribuții de serviciu. „Dacă se va întâmpla așa, o să avem o mare problemă de personal. Și așa suntem puțini. Însă, pe timpul verii, o să fim în situația de anul trecut. Ne bucuram și noi că anul acesta ne-au venit mai mulți detașați din țară, însă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și revenim la efectivele de anul trecut. Va fi mai dificil, însă vom face tot posibilul ca să nu se simtă criza de personal”, ne-a declarat Tudorel Dogaru. Ofițerii de la rutieră susțin că au făcut tot posibilul pentru a combate fenomenul de corupție din poliție, organizând, în ultimele luni, peste 30 de ședințe cu subordonații pe această temă. „Din punctul nostru de vedere, am făcut tot ce ne permite legea pentru a preveni așa ceva. Din octombrie anul trecut și până acum am organizat peste 30 de ședințe cu scopul prevenirii actelor de corupție. Au venit inclusiv lucrători de la Direcția Generală Anticorupție la aceste întâlniri. Dar degeaba. Nu au respectat ce li s-a spus. Însă, cu toate repercusiunile de rigoare, este foarte bine că s-a întâmplat așa. Înseamnă că lucrurile merg în cadrul MAI, în structurile anticorupție, și este un semnal important că astfel de acte nu sunt tolerate. Din păcate, la capitolul imagine, am primit o lovitură foarte grea. După un episod ca acesta, s-au dus naiba toate lucrurile bune făcute, toate realizările și lumea ne percepe acum prin prisma scandalului de corupție. Suntem la pământ la capitolul încredere. Îmi este rușine în astfel de momente că sunt polițist, însă trebuie să fie un nou început pentru Poliția Rutieră Constanța. Sunt sigur că astfel de cazuri vor fi și în alte județe, fiindcă tentații vor exista întotdeauna”, ne-a declarat Tudorel Dogaru. Întrebat dacă avea bănuieli despre corupția din Poliția Rutieră, comisarul ne-a precizat că legea nu îi permite să sancționeze sau să ia măsuri împotriva unui agent pe baza unor suspiciuni.