Poliţia Rutieră ar vrea să confişte maşinile celor care conduc fără permis

Poliția Rutieră ar vrea să confiște mașinile celor care conduc fără permis

În fiecare lună, polițiștii constănțeni întocmesc pe puțin o sută de dosare penale șoferilor care conduc fără permis. Fenomenul a căpătat o asemenea amploare încât cu greu mai poate fi stăvilit de oamenii legii. Profitând de slăbiciunile legii și de clemența procurorilor și judecătorilor, tot mai mulți indivizi se urcă la volan deși nu dețin permis de conducere pentru nicio categorie. Polițiștii recunosc că sunt aproape neputincioși în fața acestora. Îi prind, le fac dosar penal, după care îi reîntâlnesc din nou și din nou în trafic. De fiecare dată, scapă cu o simplă amendă sau, în cele mai rare cazuri, cu câteva luni de închisoare, dar cu suspendare. Îngrijorător este faptul că vârsta celor care devin șoferi de ocazie este din ce în ce mai mică. Inconștiența, teribilismul și lipsa unui control din partea părinților le permit acestora să ia volanul în mâini, punând în pericol viața celor din jur. Fenomenul a atins cote alarmante mai ales în localitățile rurale din județ. Primarii spun că se află în fața unui amplu proces de „automatizare” a satului dobrogean. Țăranii își vând căruțele și caii și dau fuga la vecinii bulgari de unde își cumpără mașini cu o mie de euro. Deși nu au permis de conducere și nu vor avea vreo dată, ei își mână liniștiți autoturismele pe ulițele și drumurile județele. Polițiștii le fac teancuri de dosare penale, dar degeaba. Magistrații nici nu își bat capul cu ele. Șoferii de ocazie, mai ales la țară Șeful de post din comuna Topraisar se laudă că numai anul trecut a întocmit 40 de dosare penale șoferilor care conduc fără permis auto. Cel mai perseverent dintre aceștia este un minor care a fost prins de vreo trei ori numai în comună, plus de încă alte două ori în localitățile învecinate. Are 17 ani și conduce nestingherit mașina tatălui său, un autoturism cu numere de înmatriculare străine. „Culmea ironiei, deși suntem localitate rurală, cele mai multe infrac-țiuni constatate de noi sunt la regimul circulației rutiere. Am făcut peste 50 de dosare penale numai anul trecut pentru conducere fără permis. Foarte mulți își cumpără mașini bulgărești pe care nu avem cum să le verificăm și circulă cu ele, deși nu au nici măcar permis. Le cumpără și le vând precum căruțele. Spre exemplu, avem un minor căruia anul trecut i-am făcut numai noi două dosare penale pentru că a condus fără permis. Am auzit că între timp a mai fost prins și pe la Techirghiol și Mangalia. Mașina este proprietatea tatălui său și are numere străine. Noi îi facem dosare, iar el continuă să conducă nestingherit”, spune șeful poliției din Topraisar, agentul șef Marian Cupeș. Dacă îi iei mașina, nu va mai conduce Anul trecut, numai polițiștii rutieri au întocmit peste 300 de dosare penale șoferilor care au fost prinși conducând fără a poseda permis, în timp ce colegii din județ și de la alte servicii au mai făcut alte câteva sute. Potrivit șefului Serviciului Poliției Rutiere Constanța, comisarul șef Constantin Dancu, dosarele penale curg, dar degeaba, căci efectele nu se văd. „Din punctul meu de vedere, aș scoate această faptă de sub incidența legii penale. Noi le facem sute de dosare, ei continuă să conducă nestingheriți și nimeni nu are de câștigat. Spre exemplu, am prins de vreo trei ori un șofer prin sudul județului care conducea fără permis. De fiecare dată i s-a făcut dosar penal. Până când într-o seară l-am găsit pe acel șofer și pe alți patru oameni nevinovați întinși pe marginea drumului. Făcuse accident, soldat cu cinci victime. Cu ce m-a ajutat pe mine că i-am făcut trei dosare penale, dacă nu i-am confiscat obiectul cu care săvârșea infracțiunea? După părerea mea, această faptă ar trebui pedepsită cu confiscarea autoturismului. L-am prins fără permis, i-am luat mașina. Așa voi fi sigur că individul nu va mai recidiva și nu va mai pune viața altora în pericol. Această măsură a fost luată în foarte multe țări. Degeaba îi faci cuiva dosar penal dacă tu, ca polițist, îi lași în continuare «arma» asupra lui. Mașina este obiectul cu ajutorul căruia șoferul săvârșește infracțiunea. Dacă îl prinzi și îi confiști autoturismul te asiguri că el nu va mai avea mijloacele de a conduce din nou. Iar în cazul tinerilor și al minorilor prinși fără permis conducând mașina părinților trebuie luată aceeași măsură. Dacă tatăl va spune că i-a fost luată mașina fără permisiunea lui, atunci să depună plângere penală pentru furt și nu i-o confiscăm. Dacă nu, i-o luăm. Astfel, să vedeți ce repede se vor curăța șoselele de acești șoferi. E de ajuns să prinzi câțiva și să le confiști mașinile că nimeni nu se va mai urca la volan fără permis”, ne-a declarat comisarul șef Constantin Dancu. Măsură aplicată cu succes în multe state Spre exemplu, în Canada, un polițist care interceptează un șofer fără permis de conducere valid poate confisca automobilul. De asemenea, mașina poate fi confis-cată dacă permisul de conducere al șoferului este suspendat sau revocat sau dacă permisul este pentru o altă clasă. Confiscarea se aplică și în cazul în care proprietarul unui autovehicul a împrumutat sau închiriat mașina unei persoane care se regăsește într-una din cele trei situații. Și Franța a aderat la un astfel de sistem. Potrivit unei noi legi, mașinile șoferilor care comit infracțiuni grave vor fi confiscate și vândute de autorități. Astfel, autoritățile, în frunte cu ministrul de Interne, Michele Alliot-Marie, vor să înăsprească sancțiunile pentru șoferii indisciplinați. Potrivit noului text de lege, autovehiculele pot fi confiscate direct de polițiști în cazul incidentelor grave. În prezent, confiscarea mașinilor poate fi realizată numai cu mandat judecătoresc. Această lege are în vizor trei categorii de șoferi: cei care nu au obținut niciodată permisul, cei care conduc chiar dacă au acumulat numărul maxim de puncte sau cei al căror permis a fost anulat de un judecător. Noile măsuri ar putea fi aplicate și în cazul celor care depășesc cu 50 de kilometri pe oră viteza legală. Autovehiculul poate fi confiscat și în cazul în care șoferul refuză să se supună testelor de alcoolemie și droguri. Un alt stat european care a adoptat o asemenea lege este Olanda. Aici, autoritățile pot confisca autoturismul dacă șoferul nu are permis de conducere sau a depășit dublul vitezei legale. Cel mai faimos și recent exemplu are în centrul său un autoturism care valorează peste un milion de euro. În urmă cu o lună, poliția olandeză a confiscat un Bugatti Veyron după ce șoferul acestuia, în vârstă de 20 de ani, a depășit viteza legală cu 80 km/h. Vor să confiște mașini, dar nu se pot apropia nici măcar de căruțe Aplicarea unei asemenea măsuri în România este greu de pus în practică, în condițiile în care poli-țiștii de la noi nu mai au voie să confiște nici măcar căruțele care circulă pe drumurile naționale și pe cele europene. În urmă cu câțiva ani, potrivit unei legi, polițiștii au trecut la confiscarea atelajelor hipo care se deplasau pe aceste categorii de șosele. Măsura a fost una foarte eficientă, în doar câteva luni toate drumurile fiind curățate de căruțele care produceau anual zeci de accidente foarte grave. Numai că minunea a durat foarte puțin deoarece Curtea Constituțională a declarat neconstituțională această lege, considerând că măsura este disproporțională în comparație cu abaterea săvârșită. Așadar, în România poliția nu poate confisca nici măcar o căruță, ce să mai vorbim de mașini.