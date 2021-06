Poliția Rutieră a împânzit șoselele din Constanța, în miez de noapte: ȘOFERII BEȚI, sancționați aspru!

În noaptea de 12/13 iunie, în intervalul orar 18.00 - 02.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța (Serviciul Rutier Constanța, birourile rutiere și formațiunile rutiere) au acționat pe raza județului, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și a celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. În urma activităților, au fost oprite pentru control 162 de vehicule, fiind aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 19.400 de lei.De asemenea, polițiștii rutieri au reținut 15 permise de conducere, dintre care 12 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și au retras un certificat de înmatriculare. În timpul acțiunii, au fost întocmite 6 dosare penale, pe numele unor conducători auto care au fost depistați la volan având o îmbibație alcoolică în etilotest, care depășea 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.Astfel, în jurul orei 20.00, a fost depistat un bărbat, de 56 de ani, care a condus un autoturism în localitatea Costinești, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în jurul orei 22.40, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism în stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.