Poliţia Română, la datorie! Recomandări importante pentru şoferi şi pietoni

Poliția Română, la datorie! Recomandări importante pentru șoferi și pietoni

În perioada minivacanței de Crăciun, polițiștii vor fi angrenați în acțiuni menite să crească gradul de siguranță a cetățeanului, prin menținerea ordinii publice, la nivel național.Efectivele planificate în seviciu vor acționa pe două paliere: primul palier este cel de prevenire și descurajare, iar cel de-al doilea este de combatere a faptelor antisociale și de impunere fermă a legii.Poliția Română recomandă tuturor cetățenilor să aibă în vedere un minim de măsuri de autoprotecție, pentru a petrece minivacanța de Crăciun în siguranță!CĂLĂTORIȚI ÎN SIGURANȚĂ! nu este bine să comunicați tuturor date despre plecarea dumneavoastră, pentru o perioadă mai lungă și nu postați pe rețelele de socializare aceste detalii. Puteți deveni victima hoților din locuințe! dacă plecați cu trenul, trebuie să fiți foarte prudenți în gară! Hoții de buzunare pot acționa în locurile aglomerate. Nu vă lăsați bagajele nesupravegheate și nu aveți încredere în persoanele abia cunoscute! în cazul călătoriei cu avionul, păstrați bunurile de valoare la dumneavoastră sau în bagajele de mână (documente de identitate, bijuterii, telefoane, etc.)! bagajul de cală trebuie să fie bine asigurat corespunzător (preferabil și înfoliat) pentru că pe durata manipulării sau a zborului e posibil să sufere deteriorări, iar conținutul lui să fie expus. Astfel, o bună securizare a bagajului de cală va diminua riscul ca persoane neautorizate să umble în ele! pentru a nu vi se fura din genți sau din buzunare, fiți vigilenți în zona restaurantelor, de check-in, în aglomerație, chiar dacă vă grăbiți sau sunteți obosiți! pentru a nu vi se sustrage bagajul din zona benzilor de ridicare bagaje, de la sosiri, prezentați-vă cât mai repede în această zonă pentru a-l recupera. Puteți aplica și un semn distinctiv pe bagajul de cală, care să vă atragă atenția imediat când apare pe bandă! niciodată să nu lăsați bagajele nesupravegheate ori în grija unor persoane necunoscute, sau bani, portofele, telefoane mobile la vedere!RECOMANDĂRI PENTRU CONDUCĂTORII AUTO ȘI PIETONI: dacă plecați cu mașina, interesați-vă despre condițiile meteo și alegeți corect ruta. Puteți lua în considerare și rute de rezervă, ținând cont că valorile de trafic pot crește! asigurați-vă că autoturismul funcționează în parametrii optimi, că aveți valabile asigurarea obligatorie (R.C.A.) și inspecția tehnică periodică (I.T.P.)! de asemenea, vă reamintim că anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei! circulați cu viteză adaptată condițiilor din trafic, în special când se circulă în coloană și nu uitați de politețea rutieră. De asemenea, pentru un plus de siguranță, în mers, măriți distanța dintre vehicule! conduceți prudent, fără bruscarea comenzilor autoturismului, asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea fiecărei manevre și evitați depășirile care, în condiții de vizibilitate redusă, se dovedesc extrem de periculoase! respectați regimului legal de viteză! Polițiștii rutieri reamintesc că viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile de drum sau trafic reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România! conducătorii auto începători trebuie să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere! pe autostradă, păstrați o distanță suficientă față de autovehiculul din fața, schimbați banda de circulație doar după ce v-ați asigurat temeinic și ați semnalizat această intenție. Sunt interzise: oprirea nejustificată și circulația pe banda de urgență - creează situații periculoase pentru participanții la trafic și se sancționează! dacă vă deplasați cu mașina în zone în care se organizează manifestări publice, respectați indicațiile polițiștilor rutieri, lăsați vehiculele în parcări sau, pe timpul nopții, în zone iluminate. Nu păstrați în autoturisme, la vedere, bunuri de valoare! oboseala la volan este una dintre cauzele des întâlnite la producerea accidentelor rutiere. Simptomele oboselii duc la scăderea timpului de reacție! pentru a preveni astfel de situații, polițiștii rutieri le recomandă tuturor conducătorilor auto ca, la primele semne de oboseală, să-și întrerupă deplasarea, să parcheze vehiculul într-un loc sigur și să se odihnească până la refacerea capacităților psiho-fizice necesare conducerii în siguranță! le recomandăm pietonilor să traverseze drumul numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. Este recomandat să evite folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă!Respectați toate regulile de circulație, fie că sunteți pieton sau conducător auto, indiferent de cât de mult vă grăbiți.PE STRADĂ, LA PIAȚĂ SAU LA EVENIMENTE: aveți mare grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflați în locuri aglomerate, la piață, în magazine, în mijloacele de transport în comun etc.! asigurați-vă că încuiați locuința când plecați de acasă! nu permiteți persoanelor necunoscute să intre în casa dumneavoastră, indiferent de pretextul folosit. Dacă se prezintă a fi reprezentanți ai unor instituții, societăți etc., cereți-le un document de legitimare! nu afișați ostentativ bunurile de valoare atunci când va aflați în locuri publice! nu vă lăsați copiii nesupravegheați și nu le permiteți să poarte cheia locuinței la vedere! nu folosiți obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice decât în condițiile și în locurile permise de lege. Deținerea ilegală a acestora se pedepsește cu închisoare! evitați să intrați în discuție cu necunoscuții care vă pot aborda pentru diferite acte de caritate; ei pot fi escroci, al căror scop este acela de a vă înșela! nu răspundeți la provocări, cu violență; încercați să evitați conflictele, iar dacă nu reușiți, sunați de urgență la S.N.U.A.U. 112- apelul este gratuit! nu consumați, în exces, băuturi alcoolice. Comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de aburii alcoolului!Este perioada cumpărăturilor și a pregătirilor de sărbători: nu vă lăsați amăgiți de vânzătorii de ,,chilipiruri”; de cele mai multe ori produsele sunt fie contrafăcute, fie provin din săvârșirea unor infracțiuni! evitați să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani, în numerar! când achitați cumpărăturile, nu scoateți toată suma de bani, ci numai necesarul plății contravalorii acestora! atunci când efectuați plata cu cardul, tastați codul PIN cu discreție, pentru a nu fi observat de cei din jur! furturile din buzunare și genți se comit în special în locurile aglomerate. Dacă sunteți împins în astfel de locuri, verificați-vă imediat buzunarul cu bani sau geanta, pentru a fi siguri că nu sunteți victima unui astfel de furt!Dacă optați să cumpărați de pe internet: cumpărați din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoașteți sau pe care le-ați mai folosit! nu furnizați codul numeric personal, seria și numărul de buletin, de la pașaport sau de la permisul de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informații! documentați-vă înainte de a participa la licitațiile prin internet, cu privire la obligațiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar și cu privire la obligațiile vânzătorului! examinați feedback-ul vânzătorului, oferit de alți cumpărători. Dacă acesta are un istoric negativ de tranzacționare, nu cumpărați de la el! nu oferiți niciodată informațiile de pe card, dacă site-ul nu foloșeste o conexiune securizată și dacă reputația acestuia este îndoielnică! verificați în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiți, pentru a observa dacă nu cumva este diferit față de site-ul original. Accesați site-ul original direct și nu prin link-uri primite prin e-mail!În caz de nevoie sau dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați cu încredere la cel mai apropiat polițist, ori sunați la 112 - Apelul Unic de Urgență!