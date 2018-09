Poliția Română cere ajutor populației! Bărbat executat în stil mafiot! Legat, bătut, aruncat în apă şi lăsat să se înece

Poliția Română cere ajutor populației! Bărbat executat în stil mafiot! Legat, bătut, aruncat în apă și lăsat să se înece

Oamenii legii cer ajutorul populației pentru identificarea unui bărbat, al cărui cadavru a fost găsit la începutul lunii septembrie în bazinul de acumulare al barajului CET CAMP din Oradea. Bărbatul a fost executat ca în filmele cu mafioți. Victima a fost bătută, legată, aruncată în apă și lăsată să se înece, susțin anchetatorii."S-a putut stabili că are vârsta de aproximativ 45 - 55 de ani, înălțime 1,68 - 1,70 m, atletic, greutate aproximativă 70 - 80 kg, dimensiunea tălpilor piciorului 24 cm, corespunzător mărimii 39 la încălțăminte", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, citat de ebihoreanul.ro.La gât, bărbatul purta un șnur subțire de ață pe care era fixată o bilă metalică de dimensiuni mici de culoare argintie, iar la mâna dreaptă avea un elastic sub formă de brățară, de culoare portocalie, cu noduri multiple."Ca elemente fizice distinctive, victima avea un singur rinichi și dantura lipsă, având doar resturi dentare, pe corpul acesteia neexistând tatuaje sau alte semne distinctive. De asemenea, nu s-au identificat urme ale unor intervenții chirurgicale", spun procurorii.Legiștii au stabilit că perioada posibilă a decesului este începutul lunii august 2018. De asemenea, raportul preliminar medico-legal arată că moartea bărbatului a fost violentă și s-a datorat înecului. Înainte de a ajunge în apă, însă, acesta a fost bătut, dovada fiind faptul că pe antebrațe avea numeroase echimoze, "produse prin lovire cu și de corpuri dure și prin comprimare".În plus, individul era legat și la mâini și la gură. "La momentul la care a fost găsită, victima avea mâinile imobilizate la spate prin legare cu material textil. La nivelul gurii, între maxilar și mandibulă avea așezată o fâșie îngustă din material textil legată strâns cu nodul situat sub urechea dreaptă", se arată în comunicatul Parchetului, prin care anchetatorii solicită celor care pot oferi orice informație utilă pentru rezolvarea cazului să sune la numărul unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.