Poliţia recomandă: Alege viaţa! Fără alcool la volan!

Poliția recomandă: Alege viața! Fără alcool la volan!

Poliția Română atrage atenția asupra necesității respectării regulilor de circulație, în special a celor referitoare la conducerea sub influența băuturilor alcoolice! Polițiștii acționează permanent pentru salvarea de vieți și reducerea consecințelor accidentelor rutiere grave. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice reprezintă una din cauzele principale ale agravării consecințelor accidentelor rutiere.„Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație”, precizează polițiștii.