Poliţia pune "tunurile" pe proxeneţi. Legalizarea prostituţiei, o posibilă soluţie

prostitutie

A legaliza prostitutia, deschide cale libera mafiei si traficului de persoane. Daca in momentul de fata cand totul este ilegal zeci de mii de copii din Romania sunt sechestrati si obligati sa se prostitueze in Italia, imaginati-va ce se va intampla cand acest cosmar va fi legal. Nimeni nu ii mai deosebeste pe proxenetii legali de cei ilegali. Sunteti naivi daca voi credeti ca legalizarea rezolva problema, din contra o complica. In Germania, tara in care prostitutia este legala sunt obligate mii de fete din Romania, din care multe minore sa se prostitueze. Daca in Germania se intampla asta in Romania nu va imaginati ce va fi?