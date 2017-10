Poliţia nu stinge lumina? Constănţean amendat după ce le-a dat poliţiştilor "flash-uri"

Poliția nu stinge lumina? Constănțean amendat după ce le-a dat polițiștilor "flash-uri"

Potrivit acestuia, totul s-a întâmplat în seara zilei de sâmbătă, pe raza comunei Târgușor. În timp ce circula în localitate, îndreptându-se spre Constanța, Mihai C. a întâlnit un autoturism care circula în comună cu luminile de drum/faza lungă, iar pentru a-l sesiza pe șoferul neatent, a dat câteva „flash-uri”. Observând că autoturismul ce venea din sens opus nu a schimbat lumina de drum cu cea de întâlnire, Mihai C. a păstrat faza lungă, chiar dacă a sesizat că nu era vorba de un autoturism oarecare, ci de o autospecială de poliție. După aproximativ două minute, povestește șoferul sancționat, echipajul de poliție s-a întors din drum și a pornit semnalele acustice și luminoase, trăgând-ul pe dreapta pe conducătorul autoturismului.„S-a prezentat un domn polițist pe nume Cioară Vasile, care mi-a pus în vedere faptul că am circulat în localitate cu luminile de drum. Avea dreptate și am recunoscut imediat greșeala, însă i-am pus în vedere că și dumnealui a comis aceeași contravenție rutieră. Agentul nu a recunoscut și mi-a spus că mi s-a părut, asta în condițiile în care aveam patru martori în mașină, care i-au sesizat aceeași abatere. Eu îmi voi plăti amenda, pentru că am greșit și recunosc asta. Însă domnul Cioară când o va plăti?”, se întreabă șoferul Mihai C.Conducătorul auto sancționat mai spune că multe dintre autospecialele de poliție Dacia Logan au o problemă în ceea ce privește luminile de întâlnire, după ce a stat de vorbă cu câțiva agenți, care i-au recunoscut că becurile sunt schimbate din banii lor de buzunar, aproape lună de lună. „Întâmplarea a făcut să stau de vorbă cu un coleg al celui care m-a sancționat și care mi-a recunoscut că, nu de puține ori, au rămas fără fază scurtă din cauză că becurile se ard foarte repede. Eu îi înțeleg pe polițiști și nu este normal ca aceste cheltuieli să le suporte ei, însă nici nu este normal ca doar eu să fiu amendat, deși am comis aceeași infracțiune rutieră împreună cu polițiștii. Corect ar fi fost să ne amendăm reciproc”, se mai plânge șoferul amendat.Mihai C. a fost sancționat cu 2 puncte de penalizare și o amendă de 290 de lei, încălcând articolul 114 din OUG 195/2002.