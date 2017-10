Poliţia Locală continuă „vânătoarea“ de maşini în Constanţa. Care sunt zonele vizate

Poliția Locală continuă „vânătoarea“ de mașini în Constanța. Care sunt zonele vizate

Polițiștii locali continuă, și în acest an, acțiunea de „curățare“ a municipiului Constanța de mașinile parcate neregulamentar. Anul trecut, peste 2.000 de mașini au fost ridicate de oamenii legii și duse în parcul auto. Însă unele zone ale Constanței sunt mai puțin „accesibile“ pentru ridicat. Iată unde acționează polițiștii locali.Tot mai mulți constănțeni rămân fără mașină pentru că parchează în locuri nepermise. Polițiștii locali ridică autovehiculele care „deran-jează”, care parchează sau staționează în locuri nepermise. Oamenii legii s-au mobilizat și au început din nou, de săptămâna trecută, să ridice mașinile parcate neregulamentar. Iar rezultatele se văd, spun aceștia.Sunt vizați șoferii care-și lasă mașinile parcate pe carosabil, blocând accesul, pe spațiul verde, pe pavele, în locurile special destinate persoanelor cu handicap sau pe spațiile rezervate. De aseme-nea, sunt ridicate sau blocate autovehiculele care sunt parcate neregulamentar. Pe lângă sancțiunea de blocare sau ridicare a mașinii, șoferul trebuie să plă-tească și o amendă contravențională. „Proprietarii vehiculelor parcate ilegal, care sunt ridicate, vor trebui să achite valoarea de ridicare, transport și depozitare, de 600 lei. În cazul în care mașina este blocată, taxa de deblocare este de 50 lei. De asemenea, proprie-tarul va avea de plătit și o amendă, care ajunge de la 200 la 1.000 lei, în funcție de abaterea săvârșită”, a declarat Ionuț Dumitru, șeful Serviciului Rutier din cadrul Poliției Locale Constanța.Polițiștii locali spun că, în această perioadă, se concen-trează pe principalele artere ale municipiului Constanța, în special bulevardul Tomis, zona Spitalului Clinic Județean de Urgență, dar și străzi circulate. „Cele mai mari probleme le avem pe bulevardul Tomis, în special în porțiunea cuprinsă între Capitol și Primărie. O altă zonă ar fi cea a spitalului, unde avem probleme cu taximetriștii care nu prea staționează unde ar trebui. De asemenea, acționăm pe străzile Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Răscoalei”, afirmă polițistul local.Strada Baba Novac este una extrem de circulată și, deseori, apar blocaje în trafic din cauza conducătorilor auto inconștienți, care își lasă autoturismele par-cate necorespunzător. Totuși, polițiștii locali spun că din acea zonă, mașinile nu pot fi ridicate, ci doar blocate. „Pe strada Baba Novac, în zona Ceronav, oricât de des am merge și oricâte sancțiuni am aplica, nu prea suntem eficienți, pentru că seriile de cursanți se schimbă periodic și tot timpul vin alții, astfel că opresc neregulamentar, neștiind problema. De obicei, intervenim cu blocările de roți, cu ridicările mai puțin, pentru că este o singură bandă de circulație pe sens și nu ne permitem să blocăm un sens pentru a ridica o mașină”, afirmă șeful Serviciului Rutier din cadrul Poliției Locale.Oamenii legii afirmă că au mari probleme în a stăpâni fenomenul șoferilor care parchează neregulamentar, mai ales având în vedere că personalul este redus. Polițiștii locali acționează, zilnic, cu câte patru echipaje pe schimb. „Încercăm să ținem situația în frâu, având în vedere că și numărul de polițiști este foarte mic. Patru echipaje pe schimb este un număr mic pentru câte probleme există”, afirmă Ionuț Dumitru.