Poliţia de frontieră vrea să ştie tot ce mişcă. Adună date de la aeroporturi

Poliția de frontieră vrea să știe tot ce mișcă. Adună date de la aeroporturi

Poliția de Frontieră își propune să înființeze o Unitate de Informații despre Pasageri (UIP), care va avea ca scop colectarea datelor despre călători de la companiile aeriene, stocarea, procesarea și transmiterea acestora către autoritățile competente pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și forme grave de criminalitate. Săptămâna trecută, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut loc ședința de lansare a proiectului, numit „Înființarea Unității de Informații pentru Pasageri la nivel național și contribuirea la schimbul european de date PNR între UIP-uri naționale”, aplicat de Poliția de Frontieră Română în parteneriat cu Serviciul Român de Informații, Inspectoratul General al Poliției Române, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Poliția Federală din Belgia, în cadrul Programului „Prevention of and Fight Against Crime”.Bugetul total al proiectului este de peste 324.000 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 134.000 euro. Durata de implementare a proiectului este de doi ani și a început la 6 ianuarie 2014.