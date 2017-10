Poliţia de Frontieră, prezentă la spectacolul de Ziua Marinei

Poliția de Frontieră, prezentă la spectacolul de Ziua Marinei

Cu ocazia Zilei Marinei Române, Poliția de Frontieră participă, și în acest an, alături de Forțele Navale ale MApN, la activitățile festive care se vor derula la Constanța. Pe faleza din dreptul Cazinoului din Constanța, va putea fi vizitat un stand de prezentare al Gărzii de Coastă și vor avea loc demonstrații de autoapărare executate de luptătorii Compartimentului Sprijin Operativ.Tot atunci, va fi prezentat modul de control al documentelor de călătorie și modalitatea de supraveghere a frontierei de stat prin intermediul autospecialei cu termoviziune. La aceste activități, vizitatorii se pot familiariza cu specificul misiunilor executate de componența navală a Gărzii de Coastă, vor primi pliante informative și vor putea admira machete ale navelor de patrulare și supraveghere a frontierei maritime.Marinarii din Poliția de Frontieră au misiunea de supraveghere și control naval, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a faptelor specifice infracționalității transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat și asigurării intereselor statului român în zona de competență. Navele pot executa misiuni pe perioade lungi de timp, la distanțe mari de țărm, în zona contiguă și zona economică exclusivă a României, și de a primi și transmite date și informații de la și către sistemul de supraveghere și control.„Perla” Poliției de Frontieră este nava de supraveghere MAI 1105 „Ștefan cel Mare”. Această navă este capabilă să navigheze anual cel puțin 4.000 de ore și să opereze pe o mare de gradul 6. Are o rază de acțiune de minim 1.800 mile marine, la viteză de croazieră. Poate executa misiuni de minim 7 zile. Are capacitate de interoperabilitate cu alte sisteme de supraveghere, comunicații, transmisii de date și face parte din SCOMAR. Poate executa activități de căutare și salvare, precum și de prevenire și combatere a poluării pe mare. De asemenea, are capacitatea de stingere a incendiilor de pe navele aflate în pericol pe mare.Polițiștii de frontieră sunt considerați continuatori ai tradițiilor multor generații de străjuitori ai hotarelor țării, marinarii aflați pe navele și ambarcațiunile Poliției de Frontieră Române îndeplinându-și misiunile specifice ce le revin pentru securizarea frontierei de stat în zona de competență, prin impunerea autorității statului roman în apele de frontieră, combaterea migrației ilegale și a infractionalității transfrontaliere.Sorin HULUBEI