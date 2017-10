Poliţia de Frontieră: Aproximativ 2.800 de cetăţeni străini au încercat să treacă ilegal frontiera în primele şapte luni

Poliția de Frontieră: Aproximativ 2.800 de cetățeni străini au încercat să treacă ilegal frontiera în primele șapte luni

Ştire online publicată Joi, 07 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Politistii de frontiera au depistat, in primele sapte luni ale anului 2017, aproximativ 2.800 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 1.500 pe sensul de intrare si 1.300 la iesirea din tara, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), citat de Agerpres.Aceste persoane au fost organizate in 416 grupuri de migranti, in care au fost identificati 170 de facilitatori.In toate cazurile de migratie ilegala, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat sau tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar calauzele sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti.De asemenea, in cazurile persoanelor depistate in timp ce incearca sa intre ilegal in Romania, politistii de frontiera demareaza procedura de punere in aplicare a protocoalelor si acordurilor de readmisie incheiate cu tarile vecine, pentru preluarea persoanele de catre autoritatilor de frontiera din acele state, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.Potrivit sursei citate, Romania, comparativ cu frontierele altor state UE, nu s-a confruntat cu un aflux masiv de persoane care incearca sa treaca fraudulos granita, dar situatia a fost si este atent monitorizata.O analiza in ceea ce priveste migratia ilegala arata ca in ultimul an s-au inregistrat mai multe cazuri de trecere ilegala a frontierei, in ansamblu, desi indicatorii de migratie ilegala la nivel national se inscriu pe aceeasi dinamica si sunt mai mici decat cifrele inregistrate la nivel european.