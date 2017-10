Poliţia Constanţa, fără negociator. Cine îi opreşte pe sinucigaşi

Poliția Constanța, fără negociator. Cine îi oprește pe sinucigași

Tragedia ce a avut loc, săptămâna trecută, în București, unde o femeie de 53 de ani a murit după ce s-a aruncat în gol de pe acoperișul unui bloc, chiar și după ce polițiștii și pompierii au încercat timp de aproximativ 36 de ore să o convingă să renunțe la gestul sinucigaș, aduce în prim-plan o necesitate a oamenilor legii din țara noastră: negociatorii care să comunice cu persoanele care amenință să-și pună capăt zilelor.În alte state, precum în SUA, autoritățile au observat nevoia înființării echipelor de negociatori cu zeci de ani în urmă, astfel că în prezent nu este instituție a Poliției care să nu aibă o astfel de funcție. Ba chiar americanii au dat și altora lecții, pregătind negociatori din diverse colțuri ale lumii, inclusiv din rândul polițiștilor din România. În țara noastră, însă, deși este evident că e nevoie de profesioniști cu o pregătire temeinică în a câștiga încrederea sinuci-gașilor și a-i convinge să renunțe la gestul extrem, rolul de negociator este realizat de… cine se nimerește și cine se încumetă!Fost polițist, singurul instruit în „arta negocierii“ În prezent, potrivit surselor noastre, Poliția Capitalei este singura care are o echipă de șase negociatori. E drept, cei șase polițiști desfășoară această activitate voluntar, atunci când este nevoie de pre-zența lor, în mod uzual având alte sarcini de serviciu. Dar au efectuat stagii de pregătire în America, la FBI, unde au învățat metode și tehnici de negociere.În cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, precum în celelalte inspectorate din țară, nu există niciun „negociator”. Până la sfârșitul lui 2012, singurul polițist solicitat pentru a nego-cia cu sinucigașii era comisarul șef Emanoil Moraru, fostul șef al Serviciului de Acțiuni Speciale, și acesta fiind „antrenat” în arta negocierii în 2006, de către specialiștii din cadrul FBI. Dar, după ce Moraru a ieșit la pensie, la acest capitol a rămas un vid în cadrul IPJ Constanța.Emanoil Moraru a declarat pentru „Cuget Liber” că, deși nu mai este angajat al IPJ Constanța și implicit al Ministerului Afacerilor Interne, încă mai are competența necesară pentru a inter-veni ca negociator în situațiile în care se impune prezența unuia.„Chiar dacă nu mai sunt angajat al MAI, nu înseamnă că nu mai am pregătirea necesară! Dar din păcate, la noi în țară este mentalitatea că dacă o persoană a părăsit sistemul, nu se mai apelează la serviciile acesteia. În străinătate, pentru astfel de servicii, solicitate din exteriorul sistemului, se plătește. În România, nu se pune problema. Dar dacă aș fi fost chemat, oricum nu aș fi pretins plata serviciilor. Dar nu am fost solicitat!”, a afirmat Emanoil Moraru, în prezent membru al echipajului Search and Rescue, din cadrul Sea Protect Group.Menționăm că Emanoil Moraru a fost negociator în nouă cazuri, toate în-cheindu-se cu convingerea persoanei sinucigașe să renunțe la gestul extrem.Ce spune șeful IPJ Constanța Referitor la lipsa unui negociator din organigrama IPJ Constanța, chestorul Bogdan Despescu, inspectorul șef al instituției, ne-a precizat: „Respectiva funcție nu este prevăzută în organigramă. În toate cazurile (n.r. de amenințare cu sinucidere) s-a acționat conform proce-durilor legale și s-a acționat bine, neexis-tând situații cu deznodământ nefericit”.Mai mult, acesta a adăugat că dacă situația o impunea și ar fi fost absolut necesară prezența unui negociator, ar fi fost solicitat unul din Capitală.Pe de altă parte, se impune să precizăm că rolul de negociator poate fi îndeplinit și de angajații Poliției cu pregătire în psihologie. Însă, așa cum ne-au precizat oa-menii legii, nici aceștia nu-și iau răspunderea. Așa se face că, în prezent, în astfel de situații, negocierea este purtată de cine este de tură și cine îndrăznește!„Dacă întreaga situație ia o întorsătură nefericită? Dacă respectivul/a se aruncă după un cuvânt spus de mine, care poate nu-i place? Riști să fii anchetat pentru omor prin imprudență. E drept, dosarul va fi clasat, dar totuși, ești supus unei an-chete. Apoi, în filme vedem cum polițiștii se aruncă asupra sinucigașului, pentru a-l prinde. Nu se poate face așa ceva, dacă îl prinzi și el se aruncă în gol și te trage după el?”, ne-au spus surse din rândul polițiștilor constănțeni.