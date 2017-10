Poliţia Constanţa cere sprijin în găsirea escrocilor care jefuiesc bătrâni

Poliția Constanța cere sprijin în găsirea escrocilor care jefuiesc bătrâni

Polițiștii constănțeni cer sprijinul populației pentru depistarea unor suspecți, un bărbat și o femeie, care au păcălit o bătrână de 90 de ani și i-au furat 15.000 de lei. Sâmbătă, ora 15,30, polițiștii au fost sesizați de bătrână că în dimineața respectivă a fost abordată de doi necunoscuți, o femeie și un bărbat, în Piața Tomis III. Cei doi i-au spus că sunt germani și i-au cerut să-i ajute să ajungă la Spitalul Județean Constanța, unde s-ar afla internată în stare gravă o rudă. Bătrână a mers cu mașina lor până la spital, iar cei doi au regizat un adevărat spectacol: femeia a intrat în spital, a revenit după zece minute și i-a spus bătrânei că are nevoie urgentă de bani. Cei doi au mers apoi la bătrână acasă, unde au convins-o să le dea 3.200 de lei. Ba chiar i-au oferit, drept garanție, o geantă cu fermoar în care au simulat că ar fi pus valută. Ulterior, bătrâna a descoperit că cei doi i-au furat din casă, într-o clipă de neatenție, alți 11.900 delei. Pe baza declarației reclamantei, polițiștii au stabilit care sunt semnalmentele suspecților și cer sprijinul constănțenilor pentru a le da de urmă. Bărbatul are aproximativ 45 - 50 ani, 1,65 - 1,70 metri, este solid și are păr șaten, tuns scurt. Era îmbrăcat cu o cămașă albastră cu carouri și pantalon din stofă de culoare deschisă, cu accent unguresc, simulând că vorbește cu greu limba română. Femeia are aproximativ 40 ani, o înălțime de aproximativ 1,60 - 1,65 metri, constituție atletică, iar pe cap avea o pălărie de soare și era îmbrăcată cu bluză de culoare galbenă cu flori multicolore. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și furt calificat. Cei care pot ajuta cu informații sunt rugați să sune la 0241.611364.