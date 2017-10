Poliţia a evacuat şatra care teroriza zona Far!

La sesizarea „Cuget Liber“

Poliția a evacuat șatra care teroriza zona Far!

Scandaluri și mizerie - de asta au avut parte, în ultimele două luni, locuitorii din zona Far, din imediata vecinătate a porții de acces 5 în portul Constanța, după ce pe Valea portului s-a aciuat o șatră de romi. Ieri la prânz, după ce reporterii „Cuget Liber“au semnalat această situație autorităților, romii au fost alungați, iar zona de verdeață curățată.Pentru locuitorii din vecinătatea parcului din zona Far, ultimele două luni au reprezentat un adevărat chin, de când în imediata apropiere a porții de acces 5 în portul Constanța s-a aciuat o șatră de romi. Zi de zi umblau după PET-uri, în ghenele de gunoi din cartierele apropiate, iar seara se retrăgeau la corturile pe care le instalaseră lângă gardul portului.„Am scăpat de TIR-uri, acum au apărut romii. Au venit cu corturi, căruțe și cai, fac focul în fiecare seară, tot fumul ne intră în case. Nu avem parte decât de zbierete și bătăi, conform tradiției, iar unde s-au instalat, au transformat locul într-un focar de infecție”, ne semnala, ieri dimineață, Eugen L., unul dintre locuitorii din zonă.La câmp nu vorsă muncească, preferă să strângă PET-uriCând am ajuns noi, în șatră erau doar vrei două femei și doi bărbați, înconjurați de o puzderie de copii. Susțin că sunt cinci familii și au venit din comuna Cobadin, în căutarea unui trai mai bun. „Acolo nu sunt PET-uri, nu avem unde să muncim, așa că am venit aici. Dar mai stăm o zi-două și plecăm înapoi”, susțin femeile. Întrebate de ce nu merg să muncească la câmp, precum vecinii lor din Cobadin, ridică din umeri: „Nu e bun! Nu se câștigă bani!”.Nici din strângerea PET-urilor nu câștigă prea mult - aproximativ 100 -150 de lei pentru o „saltea” încărcată la refuz - dar sunt mai mulțumiți. Neagă că ar face scandal sau mizerie sau că s-ar îndeletnici cu furturi mărunte prin zonă, după cum acuză locui-torii cărora le-au invadat vecinătățile.Cer, însă, ca primarul să se preocupe și de soarta lor. „Să se gândească și la noi, amărâții de la Cobadin, de la Medgidia! Iar dacă nu el, să le spună primarilor de la noi, să ne dea și nouă ajutoare. Noi în Cobadin stăm în bordeie fără lumină, fără apă, ce să facem, nu avem bani cu ce să le plătim”, se lamentează o țigăn-cușă ce-și ține copilul în brațe. Nici bine nu-și termină propoziția, că-i sună telefonul mobil și începe o conversație în limba maternă. Câțiva metri mai încolo, la urmă-torul cort, un tânăr tuciuriu ascultă muzică la căști, total dezinteresat și de strânsul PET-urilor și de gălăgia făcută de femei…Romii au fost alungați, iar zona curățatăSituația găsită în vecinătatea porții de acces 5 a fost adusă și la cunoștința autorităților responsabile, care au intervenit prompt. Astfel, imediat la fața locului au ajuns echipaje ale Secției 5 Poliție, ale Poliției Locale, dar și inspectori de la Serviciul de Protecția Mediului din cadrul Primăriei Constanța.Romii au fost puși să-și strângă lucrurile și au fost alungați, iar lucrătorii firmei de salubrizare Polaris au curățat, în câteva ore, locul de nu se mai cunoștea că a fost vreodată „cotropit” de aceștia.După cum au subliniat însă angajații primăriei, nu au însă puterea legală să-i alunge din oraș. Drept pentru care, cel mai probabil, romii își vor așeza șatra în altă parte sau, în zilele următoare, se vor reîntoarce. Drept dovadă, în vreme ce lucrătorii făceau curat, puradeii priveau cuminți dinspre șosea. Astfel, singurele soluții rămân amendarea lor periodică - soluție ineficientă, căci nu plătesc amenzile! - și igienizarea zonei.