Poliţia a căşunat cu controale pe taximetriştii constănţeni

Taximetristi

1. Majoritatea sunt niste soferi execrabili, pensionari sau golani 70% dintre ei. 2. In ultimul an am luat taxiul de 3 ori. Doua dintre ele aveau 350.000 de km (un Matiz si un Logan) iar cel de-al trei-lea era un bagabont care s-a prefacut ca nu merge ceasul si a cerut cu 50% in plus.