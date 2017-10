POLIŢIŞTII TREBUIE ECHIPAŢI CU PISTOALE CU ELECTROŞOCURI ŞI BODYCAMERA. Petiţie on line pentru dotarea Poliţiei

POLIȚIȘTII TREBUIE ECHIPAȚI CU PISTOALE CU ELECTROȘOCURI ȘI BODYCAMERA. Petiție on line pentru dotarea Poliției

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

In mediul virtual a fost lansată o petiție privind echiparea polițiștilor cu pistoale cu electroșocuri și bodycamera."Deseori s-a spus ca politia nu are dotare, lucru total adevarat. Insa neimplicarea in schimbare e vina acestor lipsuri. Desele ultraje asupra politistilor ar fi putut fi evitate daca politistii, similar cu colegii lor din Anglia, Franta, Spania, etc., ar fi fost dotati cu pistoale cu electrosoc. In felul asta se evita ranirea persoanei recalcitrante, se evita ranirea politistului cat si costurile ulterioare ce au fost necesare cu spitalizarea unui sau a altuia, cu costurile necesare platii politistilor si procurorilor care cerceteaza infractiunea, cu costurile necesare intocmirii dosarului penal, cu costurile necesare retinerii si arestarii persoanei cat si cu costurile judecarii agresorului de catre un complet de judecata.Media costurilor per ultraj asupra unui politist, jandarm, procuror, etc, este de aproximativ 2000 eu, fara a culcula condamnarea agresorului la inchisoare, Costurile necesare dotarii unui politist cu un pistol cu electrosoc (Taser Gun) este de aproximativ 400 $ asa cum mentioneaza producatorul. La 400 de ultraje pe an se puteau dota 20000 de politisti sau jandarmi.Prima grija a statului ar trebuie sa fie siguranta cetateanului, incluzand siguranta pe strada, siguranta data de sistemul sanitar si cel de justitie, etc. Toate aceastea se pot combina prin oferirea unui viitor agresor al unui politist, jandarm, etc., a sansei sa se intoarca la familia sa, fara a fi victima sistemului care atunci cand s-a imbatat si a vrut sa faca pe grozavu a ranit un politist care apoi l-a trimis dupa gratii, astfel pierzandu-si locul de munca, familia, viata sociala. Tot in grija statului trebuie sa fie si siguranta celor care asigura ordinea si siguranta publica. O asemenea masura ar fi binevenita odata cu introducerea si a camerelor de supraveghere purtate de politisti. Astfel, orice reclamatie de abuz ar fi inutila si multi bani cheltuiti pe cercetari nu ar mai fi cheltuiti. Totodata, nu s-ar mai pune problema contestatiilor la amenzi, degrevand astfel instantele, sume mari de bani fiind astfel economisite", se arată în textul petiției.Inițiativa a fost foarte bine primită de polițiști, care au și comentat:"Pentru ca este uman ca politia sa fie dotata cu astfel de arme neletale, pe care le pot folosi mai usor si eficient atat pentru protejarea lor cat si a infractorilor. Camera va usura munca politistului care se va simti mai protejat de imaginile filmate si infractorii vor fi mult mai ponderati in afisarea unei atitudini sfidatoare fata de uniforma.""Sunt unul dintre cei care poarta aproape zilnic tricolorul pe umar , mai mult am fost usor ultragiat si de multe ori am demonstrat ca sesizarile privind abuzurile in serviciu au fost mereu facute la ambitia infractorilor si ura acestora fata de drreptate si lege ! In scoala am fost invatati sa folosim si pistolul cu electrosocuri pe care din pacate nu il avem in dotare si care ne-am fi de foarte mare ajutor dar si spre binele infractorului . Despre camera audiovideo nu pot sa spun decat ca alta varianta mai buna nu exista ! Suntem nevoiti sa inregistram toate jigodiile cu telefoanele pentru ca sa ne aparam atunci cand suntem reclamati pe nedrept . Cu o camera audiovideo montata pe noi am putea proba orice infractiune de coruptie strangant toate probele de la inceput pana la sfarsit !"Petiția poate fi semnată