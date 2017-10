POLIŢIŞTII ANGAJAŢI DIN SURSĂ EXTERNĂ AU AVUT UN ŞOC. "Au crezut că merg la 5 stele. Şocul cel mare va fi când se vor ajunge în teritoriu"

POLIȚIȘTII ANGAJAȚI DIN SURSĂ EXTERNĂ AU AVUT UN ȘOC. "Au crezut că merg la 5 stele. Șocul cel mare va fi când se vor ajunge în teritoriu"

Agenții de poliție încadrați din sursă externă ce urmează, în prezent, cursurile de inițiere în cariera aleasă se plâng de câteva probleme de igienă, în cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr“ din Câmpina. Băile comune, timpul limitat pentru duș, dar și orele de sport intercalate cu alte ore reprezintă principalele probleme sesizate de noii agenți sosiți din sursă externă.„Cu o problemă majoră se confruntă colegele noastre, prin prisma faptului că le este alocată o singură oră pe zi (seara) pentru dușuri; or, în prezent, în școală se află aproximativ 1.200 de polițiști. Să presupunem că sunt 600 de femei și 600 de bărbați la cursuri. Dacă facem un calcul simplu, având în vedere că băile sunt comune și există aproximativ 10 dușuri (să presupunem că sunt toate funcționale), rezultă că fiecărui/fiecărei coleg/colegă îi revine un timp extrem de limitat pentru un duș. În plus, orele de sport sunt intercalate cu celelalte ore, în loc ca acestea să fie puse la sfârșitul zilei de cursuri pentru a-și putea efectua igiena corporală după depunerea efortului fizic, astfel colegii noștri fiind nevoiți să se reîmbrace transpirați cu uniformele”, se arată pe un site de socializare.De asemenea, agenții nu înțeleg de ce le este interzis să iasă din școală după terminarea cursurilor, luând în considerare că aceștia nu sunt elevi, ci polițiști, fiind deja angajați ai MAI.De cealaltă parte, polițiștii cu ștate vechi privesc cu un oarecare amuzament situația, avertizându-i pe „boboci” că ce-i mai greu abia acum urmează.„Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile care nu sunt normale în acest minister. Probabil că ei, de unde vin, nu sunt obișnuiți cu viața militară și probabil au crezut că merg la hotel de cinci stele. Așa am trecut toți, zeci de mii de polițiști, iar condițiile au fost așa mereu. Mă bucur că au avut șocul acesta din primele zile, dar șocurile mari vor veni când se întorc în teritoriu. Vor constata că nu au dotări, că nu au imprimantă și altele. Să nu-și închipuie că la posturile de poliție unde au fost angajați au dușuri, acestea sunt niște vise. Trebuie să meargă la cârciumă să-și facă nevoile. O să constate că mașina de poliție trebuie s-o spele, în uniformă. Acestea sunt niște copilării, este doar o «încălzire» pentru ce urmează”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Agenților de Poliție din Constanța.