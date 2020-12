Poligonul Capu Midia, unic în Armata României, modernizat și întinerit!

- Pot spune că sunt mai mult de trei decenii, aproape 41 de ani de când am îmbrăcat haina militară, luând în considerare și anii în care am făcut liceul militar și școala militară. Fiind atâția ani, am fost martorul majorității schimbărilor care s-au produs în Armata României, începând cu anul 1979 și până în prezent. Am început armata în era comunistă, când cei mai tineri au citit, poate, cum armata a fost limitată din anumite puncte de vedere și dirijată foarte mult politic de comuniști. A urmat Revoluția din 1989 și apoi am început să creăm o armată modernă. Asta ne-am dorit și, încet-încet, am pus cărămizile la construcția ei. Un element important a fost intrarea în NATO în anul 2004 și realizarea interoperabilității cu armatele statelor membre NATO. A urmat o perioadă mai grea pentru Armata României, anii 2008-2009, este vorba de criza economică ce a limitat puțin pregătirea, instruirea, dar din care am ieșit, totuși, foarte bine. După anul 2011 am început să ne dezvoltăm, să facem investiții în elemente de înzestrare. Punctul culminant a fost momentul în care am beneficiat de acest 2% din buget pentru investiții, iar multe dintre ele se pot observa și în Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia.- Lucrez în această structură din anul 2001. Centrul a fost dintotdeauna o structură unică în Armata României. Caracterul de unicitate a fost dat de existența poligonului de trageri sol-aer, unicul din Armata României. În acest poligon au venit să se instruiască structuri din toate categoriile de forțe și, lucrul cel mai important, în ultimii ani au început să se instruiască aici și structuri din cadrul altor armate, indiferent de categoria de forțe din care au făcut parte, fie navale, fie terestre. Ce facem noi aici? Noi, practic, asigurăm finalul pregătirii unei structuri de artilerie și rachete prin executarea tragerilor și ne asigurăm, în același timp, că aceste trageri sunt executate în condiții de siguranță. La final evaluăm aceste structuri cu aparatura pe care o avem în înzestrarea Centrului. Despre oameni vă pot spune că sunt tineri, în marea lor majoritate. Când am venit eu, în anul 2001, la Capu Midia, mulți erau locotenenți și sergenți majori și acum sunt locotenent-colonei, plutonieri adjutanți, oameni care s-au pregătit în această unitate, oameni care au asigurat funcționarea ei. În momentul de față sunt foarte bine pregătiți și cu ei desfășurăm, practic, toate activitățile. Nu a existat un curs pentru pregătirea acestor oameni, experiența au acumulat-o prin practicarea activităților în poligon. Pe scurt, i-am luat de mici și au crescut sub ochii mei, iar prin ei, în momentul de față, mă simt și eu tânăr.- S-au făcut multe investiții și voi trece în revistă câteva. Este vorba de investiții pe linie de cazare, care au fost și primele realizate ca să asigurăm condiții corespunzătoare personalului care vine în Centru așa că am reabilitat multe spații destinate acestui scop și le-am adus la un nivel superior de confort. Am rezolvat problema asigurării apei potabile, pentru că cine auzea de Poligonul de la Capu Midia primul lucru pe care îl spunea era că nu este apă. În momentul de față, avem apă curentă, potabilă, rece și, în același timp, avem și apă caldă. Am asigurat spații de îmbăiere, săli de spălare a lenjeriei, mașini automate de spălat, uscătorie de haine. De asemenea, am construit hale de mentenanță pentru tehnica militară, am refăcut clădirea Complexului de Apreciere a Tragerilor, care este o clădire foarte importantă și suntem în curs de finalizare a unor stații de epurare de mici dimensiuni. Vom începe, de asemenea, construcția unui bloc alimentar nou pentru militarii care vin la trageri. Pentru oamenii centrului vom începe să reabilităm clădirea Comandamentului, așa că, fiecare militar sau personal civil al unității va avea câte un birou și condiții mult mai bune de lucru.- Pandemia ne-a influențat așa cum a influențat întreaga lume. Până am intrat într-un regim normal de funcționare a fost mai greu. Nu am știut ce și cum să facem, cum să ne păzim, cum să trăim alături de acest virus și să ne instruim alături de el. Primele două luni au fost mai dificile, dar, încet-încet am început să ne obișnuim cu restricții și am luat toate măsurile, în primul rând igienice, de protecție, pentru a ne putea instrui. Ce-i drept, nu am putut să ne instruim la capacitatea anilor anteriori, pentru că a fost nevoie de distanțare fizică, un număr de efective mai mic, chiar au fost unele exerciții care s-au anulat, dar pot să spun că în marea lor majoritate s-au desfășurat în niște condiții corespunzătoare și de protecție, așa cum au fost solicitate și aplicate, bineînțeles.- Pentru acest sistem PATRIOT care a intrat în înzestrarea Forțelor Aeriene Române noi, practic, suntem gazdă pentru o perioadă. Am asigurat condițiile necesare pentru asamblarea elementelor principale și, în momentul de față, asigurăm instruirea militarilor Regimentului 74 Patriot în spațiile Centrului.- Pentru 2021 ne dorim să scăpăm de acest virus care ne-a încetinit planurile și să continuăm investițiile pe care le-am început și avem în plan și alte investiții ca să asigurăm condiții cât mai bune pentru desfășurarea instruirii militarilor care vin în această unitate.