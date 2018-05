Podul Constanța, în pericol să se prăbușească

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cad bucăți din Podul Constanța, pe sub care trece, zilnic, o treime din locuitorii din București, plus locuitorii din Chitila, Mogoșoaia, Buftea și tot traficul spre și dinspre Târgoviște. Cu fiecare tren de mare viteză care trece pe șinele de deasupra, podul - care n-a mai văzut reparații serioase din anii 80 - devine tot mai șubred. Pilonii de susținere ai construcției se sfărâmă, iar armătura din fier beton a ieșit, deja, la suprafață. Dar nimeni nu pare să se grăbească cu reparațiile.„Uitați că trece tramvaiul acum, cum vibrează iar bucățile se desprind de la vibrația tramvaielor. Vă dați seama ce accentuare avem când trece trenul pe deasupra pasajului”, explică Dan Trifu, președinte Eco Civica.Construit în 1938, Podul Constanța a ajuns spaima inginerilor în construcții, care prevestesc un scenariu catastrofal, dacă pasajul nu intră urgent în reparații capitale.„Sunt aici patru stâlpi cu templierii, care au rolul de a ține legată armătura a stâlpului de rezistență au corodat total și s-au desprins. Sunt acțiuni de corodare chiar avansată plus distrugerea avansată a stâlpului de beton. S-ar ajunge la un colaps a structurii de rezistență, poate produce deraierea sau chiar la surprinderea acestor mașini dacă anumite grinzi cad”, spune Camil Dorofte, președinte Liga Studenților de la Facultatea de Construcții București.Specialiștii spun că fiecare garnitură, grea de peste 400 de tone, lasă urme adânci în structura de rezistență. Iar inginerii avertizează că stâlpii de susținere abia fac față greutății podului, fără a mai lua în calcul și vibrațiile.„Sunt foarte multe! Noi avem din lucrări peste 52% expirate sau cu durata de viață proiectată expirată. Toate sunt îmbătrânite și li s-a terminat perioada de viată”, afirmă Florin Dobrescu, lider de sindicat CFR.