Podul Agigea, închis pentru trei săptămâni: "Este posibil să se mai închidă, dacă proiectantul decide"

podul minune

Dupa ce 3 luni de zile nu au facut efectiv NIMIC! s-au pus pe treaba ...??!?? si daca adunam cat s-a lucrat efectiv la pod in ultima perioada, nu cred ce se fac 10 zile!!!...in tot acest timp, noi cei care facem naveta zilnica la serviciu la Constanta, am fost obligati sa asteptam o MINUNE....care se materializeaza prin .....inchiderea podului...am si eu cateva intrebari: nu exista un termen limita? ce contracte s-au facut in cazul in care nu se finalizeaza lucrarile la termen? ce ar fi daca cei care sunt implicati in aceasta lucrare ar locui in zona noastra..a celor defaforizati ????... pot sa va caracterizez intr-un singur cuvant...sunteti niste minunati!