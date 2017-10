Pod în pericol de prăbuşire? "Îi acuz de incompetenţă!"

Pod în pericol de prăbușire? "Îi acuz de incompetență!"

Singura legătură a localității Cumpăna cu municipiul Constanța ar putea fi în pericol de prăbușire, după ce, ani de-a rândul, autoritățile au ignorat solicitările care avertizau asupra acestor pericol.Vorbim despre podul care trece peste A4, de la intrarea în comuna Cumpăna, care prezintă crăpături și denivelări la pilonii de rezistență. În cei șase ani trecuți de la inaugurare, administrația locală a trimis mai multe sesizări către ministerul Transporturilor , CNADNR și DRDP, însă în schimb a primit doar promisiuni ce nu au fost respectate.Zilnic, mii de autoturisme tranzitează podul, la orele de vârf fiind considerat cel mai aglomerat trafic de pe drumurile constănțene. DRDP a solicitat un studiu al intensificării traficului pe teritoriul comunei Cumpăna, iar la orele de vârf s-a stabilit că este cel mai aglomerat trafic de pe dru-murile constănțene, circulând aproximativ 4.000 de autoturisme.Transportatorii care își desfășoară activitatea pe acest traseu atrag la rândul lor atenția cu privire la faptul că viețile călătorilor sunt puse în pericol atunci când podul este tranzitat.„Începând cu anul construcției, noi am sesizat că nu este bine tasat și că în urma circulației intense vom avea probleme. Ca drept dovadă, sortul mecanic de legătură, dintre infrastructura podului și partea carosabilă, nu mai asigură trecerea la nivel. S-a format un șanț, care se lasă în continuu și este pericol pentru orice tip de mașină, nu doar pentru autocarele și microbuzele care transportă călători”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Gâju, primarul localității Cumpăna.Într-un răspuns primit la o solicitare încă din anul 2007, Ministerul Transporturilor dădea asigurări că drumurile de acces la proprietățile izolate, din cauza executării lucrărilor, vor fi amenajate în etapa de construcție a autostrăzii, pentru a asigura respectarea dreptului la acces al proprietarilor. De asemenea, Primăria Cumpăna a primit asigurări că, în cadrul proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, se va include și reabilitarea drumului de legătură între localitatea Cumpăna și nodul rutier Agigea.„Pe ei nu-i interesează, trăiesc dolce vita și spun «lasă că plânge aia, că ne-am obișnuit să țipe», iar noi suntem la capăt de țară, nenorociții lumii. Problema este că nu are ce să le iasă de aici, d-aia nu fac nimic!”, mai adaugă Mariana Gâju.Referitor la aspectele sesizate la pasajul rutier peste A4, la Cumpăna, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că, „la pasajul rutier menționat, există o neconformitate deschisă și expertiză tehnică elaborată în septembrie 2016. Antreprenorul FCC Construccion / Astaldi SpA JV a elaborat documentația de proiectare în baza căreia se vor efectua lucrările de remediere, soluțiile prezentate de Antreprenor fiind avizate de expertul tehnic. Deficiențele sesizate au apărut la o intervenție efectuată de Antreprenor, aceasta reprezentând un element conex la culeea pasajului rutier”, precizează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, prin intermediul unui comunicat de presă. De asemenea, reprezentanții DRDP Constanța susțin că stabilitatea pasajului rutier nu este pusă în pericol.Ultima adresă a Primăriei Cumpăna către DRDP Constanța a fost făcută în data de 22 februarie, prin care se solicita urgent remedierea situației pentru a nu afecta siguranța rutieră și a oamenilor. Edilul localității susține că nici de această dată nu a primit niciun răspuns.„Știam în anul 2007 că aveam doar această cale de acces și am fost păgubiți o dată de construcția Canalului Marea-Neagră, tăindu-ne calea de legătură cu sudul județului. Atunci, noi am pus niște condiții și am primit asigurări, dar nu s-a făcut nimic! Am cerut nod de descărcare pe teritoriul comunei, am cerut la toți miniștrii și nimeni nu a ridicat un deget. Directorii care s-au succedat la DRDP Constanța, de frică că-și pierd scaunul pe care stau cocoțați, nu solicită la CNADNR reparații de urgență!”, conchide Mariana Gâju.